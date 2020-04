Kto zapłaci rachunek za Tokio

Japończycy w ciągu kilku tygodni pokonali drogę od zarzekania się, że tegorocznym igrzyskom nic nie grozi, do podawania w wątpliwość możliwości ich przeprowadzenia nawet za 14 miesięcy. Wypowiedź Moriego to szok, bo tak czarnej wizji spośród osób odpowiedzialnych za igrzyska nie przedstawił do tej pory nikt.

Nieoficjalnie mówi się, że wyniesie on około 3 mld dol. To kwota, która jeszcze w latach 90. wystarczała na zorganizowanie igrzysk od podstaw.

Część kosztów odwołania mogłoby pokryć ubezpieczenie. MKOl według Agencji Reutera ubezpiecza każde letnie igrzyska na 800 mln dol. Koszt polisy to ok. 24 mln. Standardowa umowa nie obejmuje jednak takich wydarzeń jak epidemia koronawirusa, ale Alli MacLean z londyńskiego oddziału firmy Allianz zapewnia, że „większość organizatorów dużych imprez ubezpiecza się również na wypadek nagłego rozwoju chorób zakaźnych”.

Już kolejnego dnia liczba nowych przypadków choroby na koronawirusa sięgnęła 114 i była największa od początku epidemii. Dziś Covid-19 ma ponad 11 tys. Japończyków, 24 marca było ich 865. Liczba przypadków śmiertelnych wzrosła z 45 do 407 (to dane z wtorkowego popołudnia polskiego czasu).

Wpływ na statystyki może mieć też to, że Japończycy przez wiele miesięcy potencjalnych chorych badali oszczędnie. Do 27 marca testy przeszło ok. 50 tys. osób, dziś liczba ta jest trzy razy wyższa. Taktyka władz była zastanawiająca, bo odsetek ludzi powyżej 65. roku życia jest w tamtejszym społeczeństwie najwyższy na świecie, a sama Japonia jest mocno zurbanizowana – 80 proc. ludności mieszka w miastach – co sprzyja rozwojowi epidemii.