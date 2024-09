Wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych osłabia USD. Notowania głównej pary walutowej zwyżkują dziś o 0,36 proc., do 1,115. Przypomnijmy, że przed miesiącem szczyt EUR/USD ukształtował się na 1,12. Słabsze zachowanie amerykańskiej waluty wykorzystuje polski złoty. Notowania USD/PLN zniżkują o 0,6 proc., do 3,82 zł. Kolejnym istotnym punktem będzie 3,808 zł, gdzie wypada sierpniowy dołek amerykańskiej waluty. Kurs euro sięga z kolei 4,26 zł, czyli jest już poniżej dołka sprzed miesiąca. W maju i lipcu EUR/PLN dochodził jednak do 4,25 zł.