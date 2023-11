Rynki mocno zareagowały na październikowy odczyt inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych, która okazała się niższa od prognoz. Inwestorzy liczą, że to koniec podwyżek stóp procentowych w tym kraju, co sprawia, że dolar dziś mocno traci na wartości. Kurs głównej pary walutowej (EUR/USD) przekroczył poziom 1,083 i jest obecnie najwyżej od końca sierpnia.

Dolar najniżej od trzech miesięcy

Złoty z kolei zyskuje zarówno do euro jak i dolara. Za amerykańską walutę inwestorzy płacą we wtorek po południu 4,066 zł, czyli o 1,7 proc. mniej niż na zamknięciu pierwszego dnia tygodnia. Jest to poziom najniższy od połowy sierpnia tego roku. Euro wyceniane jest zaś na 4,40 zł i jest to poziom najniższy od końca listopada.