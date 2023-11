Polski złoty od rana korzysta na zmianach nastrojów na globalnych rynkach. Po środowym posiedzeniu Fedu inwestorzy coraz mniej spodziewają się, że w USA dojdzie jeszcze do kolejnej podwyżki stóp procentowych w obecnym cyklu. W związku z tym dolar traci w zestawieniu z euro. Kurs głównej pary walutowej pod koniec dnia jest o 0,44 proc. wyżej niż w środę na zamknięciu i sięga 1,0615.Wygląda więc na to, że eurodolar obronił wsparcie na 1,05 i ostatecznie wyrwał się trendu spadkowego EUR/USD, trwającego od połowy lipca, kiedy to za euro płacono nawet 1,12 dolara.

Czytaj więcej Giełda Rynki uznały, że Fed już nie podniesie stóp. Zwyżki na giełdach Inwestorzy doszli do wniosku, że ryzyko podwyżki stóp w USA jest już niskie. To dało impuls do zwyżek na giełdach, osłabienia dolara oraz spadku rentowności amerykańskich obligacji.

Złoty korzysta

Na silniejszym euro korzysta złoty. Kurs USD/PLN maleje do 4,195, tj. o 0,6 proc. Za euro inwestorzy płacą w czwartek po południu 4,45 zł, tj. o 0,4 proc. mniej niż dzień wcześniej. Kurs franka szwajcarskiego maleje do 4,63 zł, czyli o 0,6 proc.