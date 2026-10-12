Plany państwowego giganta obejmują także budowę nowoczesnego centrum symulatorowego z myślą o polskich Airbusach A220 oraz stworzenie nowej spółki PGL Infrastruktura odpowiedzialnej za budowę hangarów i utrzymanie infrastruktury w Porcie Polska.

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Pierwsza polska linia all-cargo. Konkurencja dla zagranicznych przewoźników

Jednym z głównych punktów nowej strategii Polskiej Grupy Lotniczej jest decyzja o powołaniu do życia osobnego podmiotu dedykowanego w całości transportowi towarowemu (all-cargo). Jak podkreśla w rozmowie z portalem WNP Radosław Stępień, prezes PGL, polski rynek przewozów towarowych do tej pory opierał się niemal wyłącznie na zagranicznych podmiotach.

Krajowy segment ograniczał się do tzw. belly cargo, czyli przewozu ładunków pod pokładami samolotów pasażerskich PLL LOT. Nowa linia ma to zmienić.

– W Polsce do tej pory nie funkcjonowała linia lotnicza typu all-cargo. Naszym celem jest stworzenie takiego podmiotu, który będzie obsługiwał ten rynek. Patrząc na rozwój tego segmentu, widzimy, że podążanie tą ścieżką może być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji i bezpieczeństwa infrastruktury logistycznej państwa” – mówi Radosław Stępień, prezes PGL.

Własne frachtowce i koncepcja dual-use

W ramach nowej linii lotniczej PGL planuje pozyskanie własnych samolotów towarowych.

– Bez własnych frachtowców nie da się zbudować prawdziwego biznesu all-cargo. To tak, jakby chcieć prowadzić firmę transportową bez własnych ciężarówek – wyjaśnia Radosław Stępień.

Prezes PGL nie zdradza kiedy dokładnie pierwsza taka maszyna ma się pojawić na polskim niebie, zapewnia jednak, że stanie się to „szybciej niż rynek może się spodziewać”.

Koncepcja przewiduje również wykorzystanie modelu dual-use (podwójnego zastosowania). Na co dzień frachtowce mają świadczyć w pełni komercyjne usługi transportowe i generować zyski, ale w sytuacjach kryzysowych flota może posłużyć państwu do pilnego transportu strategicznych ładunków bez konieczności wynajmowania zagranicznych maszyn.

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