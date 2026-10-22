- Po godzinie 12 otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia – poinformował w rozmowie z portalem Interia asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Policjant przekazał, że funkcjonariusze znaleźli się na miejscu zdarzenia po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia. - Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policjanci wykonują niezbędne czynności, aby zabezpieczyć materiał do dalszego postępowania – podał.
W rozmowie z portalem wp.pl asp. Pacyniak poinformował, że na ten moment sprawca nie jest zatrzymany i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu związane z tym zdarzeniem.
Do zdarzenia miało dojść na tyłach hotelu Novotel przy ulicy Nowogrodzkiej, w centrum Warszawy. Świadkowie informują, że napastnik miał nóż, ale informacje te są jeszcze weryfikowane przez służby.
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