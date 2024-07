Rafał Trzaskowski: Wszyscy jesteśmy kustoszami pamięci o powstaniu

Na ile w rozmowach z powstańcami wybuch wojny w Ukrainie był ważny? Dla nas wojna jest czymś abstrakcyjnym, miała nigdy się nie powtórzyć. A tymczasem dwa lata temu przyjmowaliśmy dziesiątki tysięcy ludzi uciekających przed bombami, które spadały tuż za naszą granicą.

W ostatnich latach powstańcy o tym właśnie bardzo często mówią. A ich doświadczenia przestały być doświadczeniami abstrakcyjnymi. Niestety, widzimy podobne sceny rozgrywające się nie tak daleko od nas. Gdy tłumaczę za granicą fenomen polskiej solidarności wobec uchodźców z Ukrainy, przypominam wszystkim właśnie doświadczenie Warszawy. Ukraińcy przyjeżdżają z Mariupola do miasta, które po drugiej wojnie światowej zostało starte z powierzchni ziemi, miasta skazanego przez szaleńca na zagładę. Przyjeżdżają do miasta, które się odrodziło z otchłani gruzów. Myślę, że daje im to nadzieję i niesamowitą siłę do działania. Sami o tym nam często opowiadają ze łzami w oczach.

Powstańcy wierzyli, że Warszawa zostanie odbudowana, natomiast – jak sami twierdzą – nigdy nie spodziewali się, że będzie tak piękna jak dziś, że będzie tętniącą życiem metropolią, miastem, które nie ma żadnych kompleksów w stosunku do tych na Zachodzie. Ale Warszawa jest wyjątkowa między innymi dzięki nim – ma niezłomny charakter miasta, które jak Feniks podniosło się z popiołów.

Ostatnio rozmawiałem o tym z Jessim Eisenbergiem, amerykańskim aktorem o polsko-żydowskich korzeniach. Jesse mówił, że uwielbia Warszawę za jej niezwykły charakter – dynamikę, waleczność i historyczne dziedzictwo zapisane w DNA miasta, które czuć u nas na każdym kroku.

Rozmawia pan często z burmistrzami największych europejskich metropolii, właściwie każde z tych miast jest jakoś naznaczone historią. Jednak to, co się wydarzyło z Warszawą, jest wyjątkowe. To się pojawia w codziennych relacjach?

Jestem miłośnikiem historii, ale też nałogowo kupuję książki i pamiętam, że w latach 80., 90. zawsze, kiedy dostawałem do ręki jakąś zagraniczną książkę o historii, sprawdzałem, co autor pisze o Polsce. To wynikało trochę z zainteresowania, trochę z jakiegoś kompleksu. I co ciekawe, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy też się pasjonują zbieraniem książek czy czytaniem o historii Europy czy Polski w innych językach, im także często towarzyszyła podobna pokusa – sprawdzenia, co dany autor pisze o Polsce.