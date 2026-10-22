O tym, że Rzymkowski dołączy do klubu Konfederacji, posłowie tej partii poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie. Po dołączeniu Rzymkowskiego klub Konfederacji będzie liczyć 17 posłów.

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Tomasz Rzymkowski ma nadzieję, że Konfederacja zostanie „pierwszą siłą polskiej prawicy”

– Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, absolwent KUL-u, ojciec czworga dzieci, tradycjonalista, wierzący i praktykujący i osoba, która rozumie i w pełni popiera to, o co walczy Konfederacja – mówił o Rzymkowskim szef klubu Grzegorz Płaczek. – Wiem, że doskonale rozumiesz to, o co walczymy w Konfederacji – dodał poseł, zwracając się do Rzymkowskiego.

Wiceszef klubu Michał Wawer podkreślił, że Konfederacja „staje się z każdym miesiącem coraz silniejsza”. – Przejawem tego, że jesteśmy coraz silniejsi, może być długa kolejka, która tutaj w Sejmie ustawia się posłów chętnych do tego, żeby wskoczyć do pociągu Konfederacji i załapać się na falę naszego sukcesu – stwierdził.

Z kolei Rzymkowski podziękował za zaufanie i przejście przez „sito selekcji” Konfederacji. Jak ocenił, Konfederacja jest jedyną siłą tożsamościowej, polskiej, katolickiej, wolnościowej prawicy, która tę duszę Polaka najlepiej rozumie. Poseł wyraził nadzieję, że Konfederacja stanie się „pierwszą siłą polskiej prawicy w przyszłorocznych wyborach”.

Na pytanie, czy bliżej mu do Nowej Nadziei Sławomira Mentzena czy Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka (obie te partie współtworzą Konfederację), Rzymkowski odparł, że „tak jak stoi na dwóch nogach, tak blisko mu do jednej i do drugiej formacji”. Dodał, że choć jest „oczarowany” ideami Romana Dmowskiego i polskiej narodowej demokracji, to jest też „człowiekiem o przekonaniach absolutnie wolnościowych”. Zaznaczył, że nieznacznie bliżej mu do Sławomira Mentzena, z którym współpracuje od momentu ponownego pojawienia się w Sejmie.

Tomasz Rzymkowski wchodził do Sejmu z list Kukiz'15 i PiS

Tomasz Rzymkowski po raz pierwszy został posłem w 2015 r., startując z listy Kukiz'15. W kolejnych wyborach w 2019 roku zdobył mandat jako kandydat PiS. Również w 2023 roku znalazł się na liście PiS do Sejmu, lecz nie uzyskał mandatu. Został posłem we wrześniu 2025 roku w miejsce Marcina Przydacza z PiS, który objął funkcję ministra w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

Po powrocie do Sejmu Rzymkowski był posłem niezrzeszonym. W styczniu dołączył do koła Demokracja Bezpośrednia.

Rzymkowski rozpoczął współpracę z politykami Konfederacji już w styczniu w ramach Projektu27 – inicjatywy Nowej Nadziei i jej lidera Sławomira Mentzena. W ramach inicjatywy politycy tej formacji, eksperci i sympatycy ugrupowania pracują nad programem wyborczym Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 r. Świeżo upieczony poseł Konfederacji został liderem kategorii „Sprawiedliwość”.

W przeszłości Rzymkowski współpracował też z Ruchem Narodowym – w 2014 r. nieskutecznie ubiegał się o mandat radnego Kutna z listy Ruchu Narodowego, a w 2015 r. został wybrany do rady politycznej tej partii.