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Donald Trump chciał obalić polski rząd? Karol Nawrocki: oczywiście wiedziałem o spotkaniu szefa MON

Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie z „Rzeczpospolitą” odniósł się do spekulacji, jakoby Donald Trump mógł sugerować zmianę premiera w Polsce i zastąpienie Donalda Tuska Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Publikacja: 15.10.2026 09:28

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu we wrześniu 2025 r.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu we wrześniu 2025 r.

Foto: PAP/EPA

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Michał Fedorowicz, Michał Kolanko

W wywiadzie udzielonym Michałowi Kolance Karol Nawrocki został zapytany o teorię, według której podczas spotkania z Donaldem Trumpem wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz miał usłyszeć sugestię, że powinien zostać premierem Polski. Pytanie dotyczyło również możliwości ingerowania przez administrację amerykańską w polską politykę wewnętrzną.

Prezydent podkreślił, że z jego doświadczeń w kontaktach z amerykańskim przywódcą wynika, iż rozmowy dotyczą przede wszystkim wspólnych interesów obu państw.

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