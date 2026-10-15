W wywiadzie udzielonym Michałowi Kolance Karol Nawrocki został zapytany o teorię, według której podczas spotkania z Donaldem Trumpem wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz miał usłyszeć sugestię, że powinien zostać premierem Polski. Pytanie dotyczyło również możliwości ingerowania przez administrację amerykańską w polską politykę wewnętrzną.

Prezydent podkreślił, że z jego doświadczeń w kontaktach z amerykańskim przywódcą wynika, iż rozmowy dotyczą przede wszystkim wspólnych interesów obu państw.