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Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu we wrześniu 2025 r.
W wywiadzie udzielonym Michałowi Kolance Karol Nawrocki został zapytany o teorię, według której podczas spotkania z Donaldem Trumpem wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz miał usłyszeć sugestię, że powinien zostać premierem Polski. Pytanie dotyczyło również możliwości ingerowania przez administrację amerykańską w polską politykę wewnętrzną.
Prezydent podkreślił, że z jego doświadczeń w kontaktach z amerykańskim przywódcą wynika, iż rozmowy dotyczą przede wszystkim wspólnych interesów obu państw.
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