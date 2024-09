Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek 16 września projektu rozporządzenia ministra finansów.

Reklama

Przypomnijmy, że ustawa o VAT zasadniczo nakazuje opodatkować przekazywane nieodpłatnie towary i usługi (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. produktów spożywczych). To duży problem dla przedsiębiorców, którzy angażują się w pomoc poszkodowanym przez powódź. Muszą bowiem zapłacić podatek od darowizn.

Z rozporządzenia wynika, że do końca roku będzie inaczej. Wprowadza bowiem stawkę 0 % VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą „osobom poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.”. Ministerstwo Finansów podkreśla, że preferencja obejmuje wszelkiego rodzaju świadczenia, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Powódź 2024. Rząd Tuska wprowadza stan klęski żywiołowej. Jest rozporządzenie Rada Ministrów zdecydowała o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Stan klęski żywiołowej oznacza konieczność ewakuacji, a także ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarach objętych tym reżimem.

Zerowy VAT na darowizny dla powodzian. Ale nie wszystkie

Ulga ma jednak pewne warunki. Po pierwsze, zerową stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz: