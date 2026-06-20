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„Moja krótka historia”: Zdążyć ze wszystkim

Trzy słowa na minutę – z taką prędkością spisywał swą autobiografię Stephen Hawking na podręcznym, sprzężonym z wózkiem inwalidzkim komputerze.

Publikacja: 20.06.2026 09:00

„Moja krótka historia”, Stephen Hawking, wyd. Zysk i S-ka

„Moja krótka historia”, Stephen Hawking, wyd. Zysk i S-ka

Foto: mat.pras.

Marek Oramus

Wydał ją w 2013 r., na pięć lat przed śmiercią. Z komputerem porozumiewał się ruchami policzka, które odbierał czujnik w okularach. „Za pomocą tego systemu napisałem siedem książek i sporo artykułów. Wygłosiłem też parę wykładów akademickich i popularnonaukowych” – zapewnia w „Mojej krótkiej historii”.

W Polsce ukazały się dwie biografie Hawkinga, więc jego osobiste wyznania nie sprawią zawodu swoją skrótowością. Mamy Hawkinga jakby w pigułce: okres do wykrycia stwardnienia zanikowego bocznego był obijaniem się bez wyraźnego celu. Dopiero wizja bliskiej śmierci pchnęła go do działania: w krótkim czasie nadrobił zaległości z matematyki (potem był przez 30 lat profesorem tej dyscypliny w Cambridge), zrobił doktorat, ożenił się, spłodził dzieci (choroba nie przenosi się genetycznie) i stał się drugim po Einsteinie rozpoznawalnym powszechnie fizykiem. Wózek inwalidzki nie przeszkadzał mu w myśleniu o Wszechświecie.

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