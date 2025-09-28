Materiał powstał we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji

12–15 listopada, Rzeszów-Jasionka, Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji, którego jesteście organizatorem. Co się będzie działo?

Myślę, że wydarzenia tej rangi jeszcze w regionie nie mieliśmy. Wydarzenia adresowanego do pokolenia, które właśnie decyduje o swojej przyszłości, wybiera swoją ścieżkę kariery. Podczas festiwalu postaramy się pokazać im te najlepsze, naszym zdaniem, opcje. Chcemy, żeby po tych kilku dniach młodzi ludzie wyszli mądrzejsi, bardziej pewni siebie, a przede wszystkim zainspirowani. Inspiracja to słowo klucz naszej imprezy.

Jaki będzie mechanizm tej inspiracji?

Przede wszystkim poprzez ludzi i technologie. Będziemy dyskutować zarówno z ekspertami ze starszego pokolenia, jak i rówieśnikami uczestników wydarzenia. Rozmawiać o tematach, które ich dzisiaj najbardziej interesują. O innowacjach, o tym, gdzie i w jaki sposób te nowe technologie powstają. Będziemy rozmawiać o planecie, na której żyjemy, która się zużywa, o którą powinniśmy dbać, a jednocześnie zdawać sobie sprawę, że ta troska coraz więcej kosztuje.

Wreszcie będziemy rozmawiać o Polsce, w której te innowacyjne technologie chcemy rozwijać. Między innymi w kontekście jej bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Będziemy zachęcać młodych ludzi do zaangażowania swoich talentów również w tych obszarach.

Kto będzie rozmawiał z gośćmi festiwalu?

Zaprosiliśmy osoby, które cieszą się dużym autorytetem i uznaniem. Choćby Tomasz Rożek, popularyzator nauki, czy Maciej Kawecki, promotor polskich talentów, zwłaszcza tych, które już wypływają na międzynarodowe wody. Chciałbym, żeby Podkarpacie było również źródłem tych talentów. Będą z nami osoby z innych, niekoniecznie technologicznych sfer życia. Na przykład mistrzowie sportu związani z Podkarpaciem: Krzysztof Ignaczak czy Jelena Blagojević. Na scenie pojawi się również pilot doświadczalny produkowanego na Podkarpaciu śmigłowca Black Hawk. W sumie kilkudziesięciu mówców, których łączy przekonanie, że warto inwestować w młodych ludzi na jak najwcześniejszym etapie.

W jaki sposób zostaną zaprezentowane technologie, o których będzie mowa podczas festiwalu?

Zaprosiliśmy do współpracy marki globalne, takie jak Google, Samsung czy Orange, a także marki międzynarodowe pochodzące z Podkarpacia, jak choćby Asseco. Będziemy demonstrować osiągnięcia technologiczne – najnowsze samochody elektryczne, pojazdy specjalistyczne czy bezzałogowce.

Strażacy obiecali nam przywieźć najnowsze roboty gaśnicze, które bardziej przypominają pojazdy kosmiczne niż typowy sprzęt pożarniczy.

Najważniejsza jest interakcja. Nie chcemy posadzić na krzesłach młodych ludzi i kazać im słuchać, chcemy z nimi rozmawiać. Chcemy oddać im głos. Obok sceny głównej festiwalu będzie scena młodych, na której oni sami będą mogli się zaprezentować. Zaprosiliśmy najlepsze koła naukowe z podkarpackich uczelni, gdyż naszymi partnerami są m.in. Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.

Jakie ma być przesłanie festiwalu?

Inspiracja i motywacja. Jak będziemy ją mierzyć? W Podkarpackim Centrum Innowacji jesteśmy w stanie szybko zweryfikować efekty tego rodzaju wydarzenia. Na co dzień animujemy przestrzeń, którą nazwaliśmy ProtoLab. Ma już ponad 1200 użytkowników. Festiwal traktujemy jako swego rodzaju magnes, który szybko będziemy starali się skapitalizować w postaci nowych użytkowników ProtoLabu. To pierwszy element. Drugi to, mam nadzieję, prawdziwe talenty, które wyłonią się z dużej grupy uczestników festiwalu. Zobaczymy je w przyszłości nie tylko w PCI, ale również na uczelniach. Jestem zwolennikiem pracy z najlepszymi, powinniśmy przede wszystkim inwestować w najbardziej obiecujących młodych ludzi. Liczę na to, że festiwal pomoże nam ich odnaleźć.

Jakie korzyści będzie miał biznes z udziału w festiwalu?

Co najmniej trzy. Po pierwsze – w obszarze HR. Firmy, osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie będą mogły się zetknąć z talentami z całego regionu.

Po drugie – efekt wizerunkowy. Firmy chcą być kojarzone z innowacyjnością, pokazać swoje zaawansowanie technologiczne. I po trzecie – jest jeszcze aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu, czyli zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój regionu.

Festiwal odbędzie się w Zen.com Expo w Jasionce, tuż obok lotniska. Jakie są koszty uczestnictwa?

Wstęp jest nieodpłatny, ale należy się zarejestrować. Pierwsze dwa dni festiwalu są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Mamy pewien limit miejsc, więc zachęcam, żeby z rejestracją nie zwlekać. Kolejny dzień to zamknięty dzień biznesowy. Będziemy mieli tu spotkania specjalistów w wybranych branżach, które zaprosiliśmy do udziału w festiwalu. Natomiast finał 15 listopada to dzień w pełni otwarty, bez potrzeby rejestracji. Wtedy odbędzie się ogólnopolski konkurs robotyczny X-Challenge. Kilkaset uczestników z całej Polski, śmietanka młodej polskiej robotyki, cenne nagrody. Zapraszam do odwiedzenia strony pfni.pl, tam znajduje się formularz rejestracyjny i szczegółowy serwis informacyjny.

