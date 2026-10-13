W rzymskiej Poliklinice Gemelli przeprowadzono operację usunięcia guzka wykrytego na płucu Leona XIV. Jak przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, zabieg przebiegł w przewidzianym czasie oraz zgodnie z przyjętym planem.

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Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefana Margaritory.

Stan zdrowia papieża Leona XIV i dalsze leczenie

Informacje dotyczące dalszego postępowania medycznego będą znane po przeprowadzeniu szczegółowych badań usuniętej zmiany. To od ich wyników zależy, czy 71-letni biskup Rzymu będzie musiał poddać się dodatkowemu leczeniu.

Czytaj więcej Kościół Leon XIV poinformował o chorobie. Włoskie media komentują Papież Leon XIV poinformował wiernych o wykryciu guzka w płucu i zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację jego usunięcia. Jak podk...

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami z Watykanu, pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.

Pobyt w szpitalu Gemelli. Odwołane audiencje papieskie

Na czas powrotu do zdrowia Ojca Świętego wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Stolicy Apostolskiej – wszystkie papieskie audiencje zostały zawieszone do 20 października.

Dla Ojca Świętego przygotowano miejsca na 10. piętrze szpitala, w skrzydle sąsiadującym z papieskim apartamentem, w którym obecnie trwa remont. W rejonie placówki medycznej wprowadzono nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa z udziałem policji, żandarmerii watykańskiej i służb szpitalnych. Wokół kliniki zgromadzili się wierni, którzy witali przybywającego papieża pozdrowieniami.