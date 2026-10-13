Papież Leon XIV przeszedł operację w szpitalu Agostino Gemelli w Rzymie
W rzymskiej Poliklinice Gemelli przeprowadzono operację usunięcia guzka wykrytego na płucu Leona XIV. Jak przekazało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, zabieg przebiegł w przewidzianym czasie oraz zgodnie z przyjętym planem.
Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefana Margaritory.
Informacje dotyczące dalszego postępowania medycznego będą znane po przeprowadzeniu szczegółowych badań usuniętej zmiany. To od ich wyników zależy, czy 71-letni biskup Rzymu będzie musiał poddać się dodatkowemu leczeniu.
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Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami z Watykanu, pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
Na czas powrotu do zdrowia Ojca Świętego wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Stolicy Apostolskiej – wszystkie papieskie audiencje zostały zawieszone do 20 października.
Dla Ojca Świętego przygotowano miejsca na 10. piętrze szpitala, w skrzydle sąsiadującym z papieskim apartamentem, w którym obecnie trwa remont. W rejonie placówki medycznej wprowadzono nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa z udziałem policji, żandarmerii watykańskiej i służb szpitalnych. Wokół kliniki zgromadzili się wierni, którzy witali przybywającego papieża pozdrowieniami.
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