Gmina Marki, w której od kilkunastu lat mam przyjemność mieszkać, 7 sierpnia kupiła za 872 zł preparat do odstraszania dzików. Kilka dni wcześniej wydała 5 973 zł na kwiaty oczyszczające powietrze. 80 zł kosztowało wykonanie ozdobnego klucza na symboliczne otwarcie miejskiego żłobka. Skąd to wiem? Bo moje miasto skrupulatnie odnotowuje wszystkie wydatki w Centralnym Rejestrze Umów. Tak jak od lipca powinny to robić wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Problem w tym, że jedna trzecia z ponad 41 tys. wpisanych do tej internetowej bazy nie odnotowała jeszcze żadnej umowy. A trudno przypuszczać, by wynikało to jedynie z tak wyjątkowo oszczędnego gospodarowania publicznym groszem.