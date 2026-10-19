Chińska gospodarka w III kwartale zanotowała wzrost rok do roku rzędu 4,5 proc.
- W pierwszych trzech kwartałach gospodarka narodowa posuwała się naprzód dzięki rozwojowi wysokiej jakości, opartemu na innowacjach, pomimo rosnącej presji – oświadczył wicedyrektor urzędu Mao Shengyong, który zwrócił też uwagę na niestabilne otoczenie międzynarodowe.
Wzrost PKB w Chinach w III kwartale okazał się wyższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 4,4 proc. Oznacza to również przyspieszenie w porównaniu z drugim kwartałem bieżącego roku, kiedy dynamika PKB wyniosła 4,3 proc. Od stycznia do września chińska gospodarka wzrosła o 4,6 proc.
Tegoroczny cel wzrostu gospodarczego został obniżony przez Pekin do przedziału 4,5–5 proc. w porównaniu z celem „około 5 proc.” obowiązującym w poprzednich latach. To najniższy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy Chin, od kilkudziesięciu lat.
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Głównym motorem wzrostu pozostaje sektor eksportowy, napędzany globalnym popytem na technologie związane z branżą sztucznej inteligencji. W samym wrześniu chiński eksport wzrósł aż o 36,3 proc. w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w tym samym miesiącu o 5,5 proc. w ujęciu rocznym.
Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 1,1 proc. w ujęciu rocznym. Choć wynik ten wskazuje na wciąż umiarkowane tempo odbudowy konsumpcji, przebił on oczekiwania rynkowe, szacowane na 0,6–0,7 proc., i okazał się najszybszy od marca.
Dalszy rozwój chińskiej gospodarki napotyka na szereg poważnych barier, na co zwracają uwagę ekonomiści. Wewnętrzne problemy strukturalne to presja deflacyjna, zadłużenie samorządów oraz kryzys w sektorze nieruchomości – w tym ostatnim inwestycje spadły w pierwszych trzech kwartałach o 20,6 proc. Dodatkowo na otoczenie zewnętrzne gospodarki wpływa globalny szok energetyczny wywołany konfliktem z Iranem.
W odpowiedzi na te trudności Pekin zaczął stosować dodatkowe środki stymulujące, w tym dopłaty do kredytów hipotecznych, wsparcie finansowe dla sektora prywatnego oraz alokację niewykorzystanych limitów długu na inwestycje infrastrukturalne.
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