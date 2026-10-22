Tusk poinformował po spotkaniu z premierem Modim, że ich rozmowa dotyczyła kwestii rozwoju i umacniania strategicznego partnerstwa Polski i Indii. Przypomniał, że decyzje o zawarciu partnerstwa podjęto wspólnie podczas wizyty premiera Modiego w sierpniu 2024 r. w Warszawie. W czwartek podsumowane zostały „pierwsze owoce” tej decyzji oraz nakreślono priorytety na kolejne lata.

Reklama Reklama

Premier zauważył, że Polskę i Indie łączy bardzo dużo, a nic nie dzieli – może poza odległością geograficzną. Jak zaznaczył, synergia między obydwoma państwami jest „dość prosta”. – Nie mamy konfliktu interesów, nie mamy złych zaszłości historycznych. Budujemy naszą przyjaźń w oparciu o zaufanie, wspólne idee, takie jak idea „non-violence” – mówił Tusk.

Donald Tusk w Indiach: Świat patrzy z zazdrością na rozwój Polski i Indii

Według Tuska z punktu widzenia Polski i UE globalna rola premiera Modiego to „znak nadziei w czasach destabilizacji i chaosu, politycznej nieodpowiedzialności, nieprzewidywalności”. – Jestem dumny, naprawdę dumny, że mogę nazywać się pańskim przyjacielem, panie premierze – zwrócił się Tusk do premiera Indii.

Jak mówił, ostatnie 35 lat to „sukces gospodarczy i dynamiczny rozwój” obu państw. Ocenił, że „świat patrzy z zazdrością na to, w jaki sposób rozwijają się Indie i w jaki sposób rozwija się Polska”. Premier dodał, że na forach międzynarodowych oba kraje będą się wspierać „z pełnym przekonaniem, że to jest dla dobra naszych krajów i dla dobra całego świata”.

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że to gospodarka jest fundamentem strategicznego partnerstwa obu państw i stąd między innymi rozmowom towarzyszyć będą też spotkania biznesu indyjskiego i polskiego. – To jest największa tego typu wizyta w historii naszych relacji – zaznaczył Tusk.

Zapewnił premiera Indii, że będzie „osobiście patronował relacjom, kontaktom, współpracy polskich i indyjskich firm”. Dodał, że oba kraje mają „bardzo ambitne plany nie tylko w tradycyjnych przemysłach”, ale też w zakresie sektora kosmicznego, cyfryzacji, czy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego. – Jestem przekonany, że zarówno współpraca satelitarna, jak i dotycząca dronów pomogła waszemu państwu w chwilach napięcia czy kryzysu – dodał Tusk.

Czytaj więcej Morski Połączenia logistyczne i Trójmorze kluczem do rynku indyjskiego Dla eksportu polskich firm zasadnicze znaczenie ma poprawa połączeń kontenerowych z Indiami i odegranie przez Polskę roli centrum logistycznego dla...

Polska i Indie zacieśniają współpracę. Modi: Cel to podwojenie wymiany handlowej

Premier Narendra Modi podkreślił natomiast, że dzięki podniesieniu relacji Indii z Polską do rangi partnerstwa strategicznego współpraca obu państw przez ostatnie dwa lata nabrała prędkości. Modi poinformował, że z szefem polskiego rządu podjął kilka decyzji, które mają na celu dalsze wspieranie i wzmacnianie partnerstwa polsko-indyjskiego.

Jak dodał, dzięki m.in. Programowi Wymiany Młodzieżowej im. Jamsaheba z Nawanagaru w przyjaźń między narodami wprowadzane są kolejne pokolenia.

– Przyjaźń polsko-indyjska nie jest oparta tylko na relacjach dyplomatycznych, ale także na naszym wspólnym podejściu do człowieczeństwa, serdeczności i współczucia wobec innych – zauważył Modi.

Podkreślił, że jest „szczególnie szczęśliwy” z tego powodu, że premier Tusk przyjechał do Indii wraz z szeroką delegacją biznesową. – Mam nadzieję, że nasze zespoły będą razem pracować tak, aby stworzyć zaufane łańcuchy dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że nasze wspólne cele podwojenia wzajemnego handlu dwustronnego na pewno osiągną sukces - mówił premier Indii. Dodał, że Polska i Indie będą tworzyć kolejne partnerstwa, m.in. w obszarze krytycznych minerałów, surowców oraz gazyfikacji węgla.

Modi zaznaczył, że „zarówno Polska, jak i Indie wierzą w zasadę nadrzędności prawa oraz demokracji”, dlatego też należy wzmacniać instytucje, które wspierają rozwój w tym zakresie.

- Pamiętajmy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Będziemy wspierać każde dążenie w kierunku wypracowania pokoju – zadeklarował premier Indii.