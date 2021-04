Prof. Simon: Część rządzących zachowuje się skandalicznie i skrajnie nieodpowiedzialnie

Profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, zapytany został w programie „Onet Opinie”, kto jego zdaniem odpowiada za chaos związany ze szczepieniami. Odniósł się między innymi do Rzeszowa, w którym, według danych, jest więcej szczepień. - Nie wiem, kto za to odpowiada, ale tego rodzaju rzeczy są nieakceptowalne - ocenił Simon. - Nie można wylewać szczepionek, ale nie powinno być to na zasadzie „łapania” tych, którzy chcą się zaszczepić. Nie wiem, dlaczego Rzeszów ma nadmiar szczepionek, a w innych województwach ich nie ma. To kompletnie niezrozumiałe - dodał.

Prof. Simon skomentował również do sprawy szczepienia Szymona Hołowni, który był jedną z osób, które 1 kwietnia skorzystały na niespodziewanym otwarciu zapisów na szczepienia dla osób w wieku 40-59 lat. - Część osób to wykorzystała. Niepokoi mnie, że ktoś mógł o tym wcześniej wiedzieć, ale mam nadzieję, że był to po prostu błąd - powiedział Simon. - Gorzej by było gdyby był on celowy - stwierdził.

Dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych został zapytany także, co uważa o rządzących, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie podczas pandemii. - Nie można tego uogólniać, ale byliśmy świadkami skandalicznych scen. Uroczystości czy mszy bez masek. To fatalnie wpływa na obraz nich, ale też na całe społeczeństwo - zaznaczył prof. Simon. - Widziałem na przykład pana prezesa Kaczyńskiego, który jest starszym człowiekiem. Dla mnie to skrajnie niebezpieczne zachowanie, jeśli chodzi o zdrowie. Mając ponad 70 lat jest się w grupie skrajnego ryzyka. Mimo że się podobno zaszczepił, to jest skrajnie ryzykowne i śmiertelnie niebezpieczne zachowanie - dodał.

Zdaniem prof. Simona, tegoroczna rocznica katastrofy smoleńskiej nie powinna się odbyć. - Jestem tego przeciwnikiem, cały czas obchodzimy rocznice klęsk, katastrof. To jest niepotrzebne. Powinno się indywidualnie przeżyć żal i ból, z bliskimi - stwierdził Profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.