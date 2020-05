Lewandowski będzie mógł wrócić do gry 15 maja?

Dokument datowany jest na 5 maja i został przygotowany przez szefa urzędu kanclerskiego, Helge Brown oraz kancelarie premierów poszczególnych landów na potrzeby telekonferencji z udziałem Angeli Merkel i premierów krajów związkowych, która odbędzie się w środę.

W oparciu o liczbę zakażeń kraje związkowe będą podejmować decyzję ws. otwierania uczelni, restauracji, barów, hotelów, targowisk, salonów piękności, agencji towarzyskich, teatrów, siłowni, kin i dyskotek - przy zachowaniu określonego reżimu sanitarnego i przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

Z dokumentu nie wynika kiedy do gry wróci Bundesliga. Niektóre landy chciałyby wznowienia rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej 15 maja. Informatorzy Reutersa zbliżeni do kręgów decyzyjnych twierdzą, że prawdopodobnie niemiecka ekstraklasa otrzyma zielone światło, by wystartować tego dnia.

Dokument wskazuje, że start rozgrywek musi być poprzedzony dwoma tygodniami kwarantanny piłkarzy biorących udział w rozgrywkach.

W dokumencie czytamy też, że gdyby w którymś landzie liczba zakażeń zaczęła rosnąć, wówczas obostrzenia powinny być ponownie wprowadzone.

W Niemczech wykryto jak dotąd 164807 zakażeń - od pięciu dni liczba zakażeń wykrywanych w ciągu doby nie przekracza 1000. W wyniku COVID-19 w Niemczech zmarło 6996 zakażonych.