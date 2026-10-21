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Robert Damski: Lepiej późno niż wcale

Czy komornik jest urzędnikiem „przy sądzie”, czy prowadzi przedsiębiorstwo?

Publikacja: 21.10.2026 05:30

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Robert Damski: Czy komornik prowadzi przedsiębiorstwo? Nawet I prezes SN tego nie wie

Robert Damski: Czy komornik prowadzi przedsiębiorstwo? Nawet I prezes SN tego nie wie

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

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Robert Damski

Gdyby przeprowadzono badanie dotyczące tego, jak ludzie wyobrażają sobie pracę komornika sądowego, to na podstawie ponad 20-letnich doświadczeń, zarówno w pracy w egzekucji sądowej, jak i w roli rzecznika prasowego, wykładowcy czy uczestnika wielu otwartych spotkań, miałbym dwa podstawowe typy.

Pierwszy to mężczyzna w garniturze ze skórzaną teczką (tu już na starcie mamy znaczące przekłamanie, gdyż liczba kobiet w zawodzie komornika jest proporcjonalna do pozostałych zawodów prawniczych, niemniej przypominam, że mówimy o stereotypach), który, mówiąc kolokwialnie, chodzi po domach i zabiera ludziom telewizory i meblościanki. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ten obraz jest nieprawdziwy.

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