Po trzech dekadach amerykański wymiar sprawiedliwości doprowadził do finału sprawę zabójstwa jednej z najważniejszych postaci w historii muzyki rap. Stacja CNN przekazała, że 63-letni Duane „Keffe D” Davis został skazany na karę pozbawienia wolności od 40 lat do dożywocia. Sędzia Carli Kierny zdecydowała o karze po tym, jak pod koniec sierpnia ława przysięgłych potrzebowała trzech godzin, by uznać oskarżonego za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Na poczet zasądzonej kary zaliczono mu 731 dni spędzonych dotychczas w areszcie.

Reklama Reklama

Wyrok za morderstwo Tupaca Shakura

Śledztwo dotyczące wydarzeń z września 1996 r. przez lata pozostawało nierozstrzygnięte. Służby nie odnalazły broni, a świadkowie milczeli, stosując się do niepisanych reguł środowiska przestępczego. Z ustaleń CNN wynika, że kluczowe dla przełomu w sprawie okazały się publiczne wypowiedzi samego oskarżonego.

Davis, dawny lider grupy Southside Compton Crips, wielokrotnie wypowiadał się na temat strzelaniny w mediach, wywiadach oraz podcastach. Kluczowa okazała się jego autobiografia z 2019 r. zatytułowana „Compton Street Legend”. Skazany napisał w niej m.in.:

„Jestem jednym z niewielu żyjących naocznych świadków zabójstwa Tupaca, który zna również szerszą historię dotyczącą powodów, dla których zginęli zarówno Tupac, jak i Biggie. Znam prawdziwą historię”.

Jak podaje CNN, wydanie książki wywołało skutki prawne – anulowało wcześniejsze ustalenia procesowe z organami ścigania (tzw. proffer agreement), w myśl których informacje przekazane przez Davisa w 2008 r. nie mogły posłużyć do wniesienia przeciwko niemu oskarżenia w zamian za łagodniejszy wymiar kary w sprawie narkotykowej. Sędzia prowadząca proces uznała te materiały oraz wcześniejsze nagrania za pełnoprawny dowód.

Motyw zemsty w zabójstwie Tupaca Shakura

Oskarżyciele nie przypisywali Davisowi bezpośredniego oddania strzałów. Udowodniono mu natomiast zaplanowanie i pokierowanie akcją w ramach odwetu gangu. Do eskalacji konfliktu doszło 7 września 1996 roku w obiekcie MGM Grand po walce bokserskiej z udziałem Mike'a Tysona. Po wydarzeniu grupa towarzysząca raperowi zaatakowała siostrzeńca Davisa, Orlando Andersona, co było odpowiedzią na wcześniejsze starcie gangów Bloods i Crips w centrum handlowym.

Według materiału dowodowego opisywanego przez CNN, po starciu w hotelu Davis wraz ze współpracownikami podjął poszukiwania rapera. Ostatecznie zlokalizowano pojazd, w którym na miejscu pasażera siedział 25-letni artysta. Davis przekazał broń Deandre Smithowi siedzącemu z tyłu pojazdu, a strzały w kierunku auta oddał Orlando Anderson. Jeden z czterech pocisków uszkodził płuco rapera, w wyniku czego Shakur zmarł w szpitalu sześć dni później.

Niejasne kulisy procesu o zabójstwo Tupaca

W trakcie rozpraw sądowych analizowano również szerszy kontekst rywalizacji muzyków z przeciwległych wybrzeży USA. Przywoływano postać Christophera Wallace’a („Biggie Smalls”), zabitego sześć miesięcy później w Los Angeles. Podczas przesłuchania z 2008 roku były detektyw Daryn Dupree pytał Davisa o ten zamach, na co oskarżony odparł, że jego grupa odpowiadała wyłącznie za atak na Shakura.

W protokołach sądowych pojawiło się także nazwisko producenta Seana „Diddy” Combsa. Jak relacjonuje CNN, Davis twierdził podczas dawnych przesłuchań, że Combs zaoferował milion dolarów za wyeliminowanie Shakura i Marion „Suge” Knighta. W oświadczeniu przesłanym redakcji CNN Combs kategorycznie odrzucił te twierdzenia, wskazując, że sam Davis w późniejszych latach wycofywał się z tych słów, przyznając, iż wypowiadał je wyłącznie dla zyskania rozgłosu.

Ostatecznie, jak zaznacza stacja CNN, mimo pojawienia się licznych wątków dotyczących branży muzycznej i przestępczej, proces koncentrował się wyłącznie na odpowiedzialności za śmierć Shakura. Duane Davis pozostaje jedyną osobą skazaną w tej sprawie.