Przemówienie Trumpa na wiecu w Karolinie Północnej było przerywane
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 21 na 22 października:
Co najmniej 15 osób, w tym dwoje dzieci (w wieku 8 i 15 lat) zostało rannych w nocnym ataku powietrznym Rosji na Kijów. Władze ukraińskiej stolicy informują, że uszkodzona została m.in. naziemna infrastruktura metra na Moście Południowym, a także stacja pogotowia ratunkowego w rejonie peczerskim.
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W nocy z 21 na 22 października Kijów był celem ataku powietrznego przy użyciu pocisków balistycznych - informują władze ukraińskiej stolicy. Do ata...
W tym samym czasie z Rosji napływały doniesienia o ponad 160 dronach strąconych na podejściach do Moskwy i o 630 dronach, które pojawiły się nad obwodem moskiewskim. W rejonie miejscowości Wnukowo ranne zostały dwie osoby. Według nieoficjalnych doniesień Ukraińcy skutecznie zaatakowali zakład wojskowy o nazwie 75 Arsenał w Sierpuchowie. Zakład ten należy do rosyjskiego Ministerstwa Obrony i oznaczony jest jako jednostka wojskowa nr 42708. Przedsiębiorstwo produkuje broń i amunicję oraz naprawia sprzęt wojskowy, m.in. systemy artyleryjskie. Podlega Głównemu Zarządowi Rakietowo-Artyleryjskiemu rosyjskiej armii.
Do wzajemnych ataków doszło po tym, jak po rozmowach Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim Putin wyraził zgodę na wznowienie trójstronnych rozmów między USA, Rosją i Ukrainą.
Przemówienie Donalda Trumpa na wiecu wyborczym w Karolinie Południowej kilkukrotnie przerywali protestujący wykrzykujący hasła przeciwko prezydentowi. Policja wyprowadziła zakłócające przemówienie osoby z hali.
Trump udzielał poparcia w Karolinie Południowej Darline Graham, siostrze zmarłego latem senatora i sojusznika prezydenta Lindseya Grahama. Kilka razy musiał jednak przerywać przemówienie ze względu na okrzyki z sali. Według CNN policja wyprowadziła ponad 10 osób. Trump twierdził, że osoby te dostają pieniądze za zakłócanie jego przemówień. Protestujący wykrzykiwali wulgaryzmy pod adresem prezydenta oraz nazywali prezydenta zdrajcą. – To są prawdziwi frajerzy – skomentował ze sceny prezydent.
Izraelski Kanał 12 podał, że kilkadziesiąt izraelskich myśliwców i latająca cysterna przeleciały nad Syrią i Irakiem i zbliżyły się do granic Iranu, podejmując działania, które wyglądały jak przygotowania do ataku.
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Kilkadziesiąt izraelskich samolotów wojskowych przeleciało nad Syrią i Irakiem i zbliżyło się do granicy Iranu - informuje izraelski Kanał 12. Dzia...
O operacji, która miała mieć miejsce w nocy z 19 na 20 października, mieli być poinformowani Amerykanie. Strona izraelska twierdziła, że były to ćwiczenia wojskowe i pokaz siły wobec Iranu, ale źródła Kanału 12 wskazują, że mogło chodzić o sprowokowanie Iranu do otwarcia ognia, co dałoby pretekst Izraelowi do zaatakowania celów w Iranie.
Wcześniej „Financial Times” informował, że Izrael chciał przeprowadzenia kolejnych uderzeń na Iran, ale Donald Trump nie zgodził się na podjęcie takich działań przed wyborami połówkowymi (midterms) w USA, które odbędą się 3 listopada. Tymczasem Izrael czekają 27 października wybory do Knesetu.
Węgry wydały międzynarodowy nakaz aresztowania Adama Matolcsyego, syna zatrzymanego wcześniej tego dnia byłego prezesa Narodowego Banku Węgier Gyorgya Matolcsyego – podała agencja MTI. Adam Matolcsy jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą działań centralnego banku Węgier.
Międzynarodowy nakaz aresztowania wydano również wobec przedsiębiorcy Gyorgya Stofy. Dotąd w sprawie zatrzymano byłego prezesa banku centralnego, prawnika oraz jeszcze jedną osobę. Matolcsy stał na czele węgierskiego banku centralnego od 2013 do 2025 r., w czasie rządów byłego premiera Viktora Orbana.
Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una, ogłosiła postawienie w stan gotowości „nowych środków reagowania” oraz propagandowych głośników wzdłuż granicy.
– Nasze nowe środki reagowania zostaną wprowadzone w stan gotowości bojowej na całej południowej granicy, a głośniki skierowane w stronę Republiki Korei będą gotowe do działania już za kilka dni – oświadczyła siostra przywódcy w komunikacie opublikowanym przez oficjalną agencję prasową KCNA. Z jej słów wynika, że umocnienie Wojskowej Linii Demarkacyjnej, czyli de facto granicy między Koreami, docelowo obniży ryzyko incydentów zbrojnych. Przestrzegła jednak władze w Seulu, iż jakikolwiek „błąd wynikający z brawury” spotka się z natychmiastowym odwetem i „bezwzględną eliminacją” sił przeciwnika.
Napięcie między państwami koreańskimi narasta od września, gdy w wyniku eksplozji miny w dzielącej Koree Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ) rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Śledztwo armii Korei Płd. i Dowództwa ONZ (UNC) wykazało, że ładunki podłożyli wojskowi z Północy. Pjongjang odrzucił te ustalenia jako sfałszowane.
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