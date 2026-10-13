Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 12 na 13 października:

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Alert RCB w Polsce, Rosjanie uderzyli na Charków

W nocy do mieszkańców wschodnich polskich województw trafił alert RCB w związku z atakiem powietrznym przeprowadzanym przez Rosję na Ukrainę.

„Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”” – taki komunikat otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego (powiaty i miasta, do których dotarł alarm: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski w województwie lubelskim oraz Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki w województwie podkarpackim.

Alert został odwołany po niespełna 20 minutach.

Tymczasem z Ukrainy płyną doniesienia o ataku rakietowym na Charków. Ihor Terechow, mer Charkowa, pisze, że pod gruzami piętrowego budynku mieszkalnego, który ucierpiał w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety, znaleziono zwłoki. Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje też o 11 rannych w ataku.

Donald Trump przekonuje, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Wołodymyr Zełenski

Prezydent USA był pytany przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej o to, jak zamierza skłonić Władimira Putina do przestrzegania rozejmu energetycznego, który ogłosił w weekend. W odpowiedzi stwierdził: – Myślę, że to, co się dzieje, to on (Putin) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie.

Dopytywany, na czym opiera swoje przekonanie o tym, że Rosja chce zawrzeć porozumienie w sytuacji, gdy regularnie atakuje ona Ukrainę, Trump stwierdził, że jego zdaniem Putin i Zełenski są w stanie się porozumieć. – Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski – zaznaczył.

Odpowiadając na inne pytania Trump stwierdził również m.in. że „Zełenski i Putin muszą się zebrać i skończyć tę niedorzeczną wojnę”. – W tym miesiącu stracili 32 tys. ludzi w tej wojnie, to absurdalne – dodał.

„Czarne Rusy” przyznają się do ataku na granicę Łotwy

Grupa o nazwie „Czarne Rusy” przyznała się do odpowiedzialności za incydent, do którego doszło w nocy z 5 na 6 października na granicy Łotwy. Grupa uzbrojonych mężczyzn próbowała wówczas przerzucić przez granicę 20 nielegalnych imigrantów, grożąc przy tym łotewskim żołnierzom. Później uzbrojeni mężczyźni przeszli przez granicę, zabrali kamery monitoringu i opuścili terytorium Łotwy, zanim na miejscu pojawili się łotewscy funkcjonariusze.

„To był test dla Łotwy, który został oblany. Wkrótce zobaczycie coś podobnego w innych częściach naszej granicy. Unia Europejska i NATO to kolos na glinianych nogach, który zawali się po naszym pierwszym ataku” – taki komunikat pojawił się w opublikowanym na kanale Telegram nagraniu grupy „Czarne Rusy”, która przyznała się do odpowiedzialności za incydent.

Członkowie grupy zapowiedzieli kontynuację działań sabotażowych wymierzonych w sąsiadów Białorusi.

Wypadek w parku rozrywki w USA. Jedna osoba nie żyje

W parku rozrywki pod Atlantą w USA zginął mężczyzna, który wypadł z rollercoastera – informuje telewizja CNN, powołując się na świadków. W wypadku rannych zostało kilka osób.

Tragedia miała miejsce w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Świadkowie twierdzą, że widzieli, jak mężczyzna, który zginął, wypadł z kolejki górskiej. Policja hrabstwa Cobb poinformowała, że kilka innych osób odniosło obrażenia. Nie sprecyzowano, w jaki sposób doszło do tragedii.

Według miejscowych mediów mężczyzna wypadł z wagonika kolejki górskiej i, spadając, uderzył o konstrukcję atrakcji. „Jest nam bardzo przykro z powodu zdarzenia z udziałem naszego gościa, do którego doszło dziś w naszym parku. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do rodziny, przyjaciół i bliskich tej osoby” – napisali przedstawiciele parku.

Na nagraniu z powietrza opublikowanym przez stację WXIA widać, jak pozostali pasażerowie są ewakuowani z kolejki górskiej.

Huragan Simon i burza Rachel pustoszą Meksyk

Huragan Simon doprowadził do śmierci jednej osoby na południowym zachodzie Meksyku. Tymczasem na północnym zachodzie kraju co najmniej cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły w wyniku przejścia burzy Rachel – ogłosiły w nocy meksykańskie władze.

Simon przybierał w ostatnich dniach na sile i w ubiegły piątek osiągnął kategorię 4. – drugą pod względem mocy w pięciostopniowej skali. 12 października osłabł do kategorii 2. i wciąż nie uderzył w wybrzeże Meksyku, ale przyniósł na lądzie ulewy i silne wiatry.

Gubernatorka stanu Guerrero Evelyn Salgado potwierdziła tego dnia, że z powodu huraganu zginął 71-letni mężczyzna, na którego przewrócił się mur. Władze informowały też o osunięciach ziemi, zalanych domach, powalonych drzewach i uszkodzeniach sieci elektrycznej. Na dotknięte żywiołem obszary skierowano ekipy z ciężkim sprzętem. Koordynatorka obrony cywilnej Laura Velazquez Alzua przekazała, że zgodnie z prognozami Simon uderzy w wybrzeże stanu Sinaloa, ale do tego czasu osłabnie do kategorii 1.

Natomiast przez stan Kalifornia Dolna, na północnym zachodzie Meksyku, przeszła burza Rachel, która wcześniej osiągnęła kategorię huraganu, ale przed dotarciem do wybrzeży osłabła. Stanowa prokuratura poinformowała w nocy z poniedziałku na wtorek, że potwierdzono śmierć czworga osób z jednej rodziny. Według meksykańskich mediów są wśród nich 13-letnia dziewczynka i czteroletni chłopiec. Portal Baja News przekazał, że pięć osób jest wciąż uznawanych za zaginione.