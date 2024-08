Tak wynika z projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który trafił właśnie do konsultacji. Przewiduje też zmiany w kodeksie pracy. Wprowadza nowy typ przestępstwa i wykroczenia, które związane są z naruszeniem prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę, a także przewiduje naliczanie odsetek za nieterminowe wypłacenie należnych pensji. Co się zmieni?

Zmiany w odsetkach i w wykroczeniach

I tak, niewypłacanie wynagrodzenia za pracę przez okres co najmniej 3 miesięcy będzie podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wprowadzony zostanie tez automatyzm w naliczaniu odsetek za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia bez konieczności wnioskowania o nie przez pracownika. Ma to pozwolić mu na realizację należnych mu uprawnień. Penalizowane będzie też wypłacanie pensji w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia. Będzie za to grozić kara grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Wzrosną kary za łamanie prawa pracy. Wysoka podwyżka

Do tych kwot wzrosną kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Oznacza to, że minimalna wysokość sankcji wzrośnie o 500 zł (z 1 tys. zł do 1,5 tys. zł), a maksymalna o 15 tys. zł (z 30 tys. zł do 45 tys. zł). Byłaby to pierwsza podwyżka tych kar od 2007 r. Omawiana sankcja grozi za m.in.