Prof. Wojciech Maksymowicz: Aktyw PiS musiał się najeść

Obaj z Jarosławem Gowiniem liczyliśmy się z tym, że w nas uderzą, tylko nie wiedzieliśmy, z której strony nadejdzie cios. Wiedzieliśmy, że będą nas szantażować, przekupywać, a gdy to nie da rezultatów – politycznie mordować - mówi prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.

