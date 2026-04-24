Fragment książki Alexa Cuadrosa „Gdy sprzedaliśmy Oko Boga. Diamenty i śmierć w Amazonii”, w przekładzie Anny Skucińskiej, która ukazała się nakładem wydawnictwa bo.wiem, Kraków, 2026

Zgodnie z oficjalnym dowodem tożsamości Pio urodził się 28 stycznia 1959 r. Datę tę jednak wymyślili brazylijscy urzędnicy. Tak naprawdę Pio przyszedł na świat w porze suchej: między czerwcem i sierpniem, gdy cykady olbrzymie hałasują na drzewach, a gwałtownie opadający poziom wody odsłania koryta rzek z legowiskami kajmanów. Grupa ludzi z wioski Pio obozowała nad potokiem skurczonym obecnie do pasa bajorek. Mężczyźni chłostali wodę pnączem dakaptapoa, uwalniając duszącą substancję, która zmusza ryby do wypłynięcia na powierzchnię, skąd można je zebrać, a następnie ugotować nad ogniskiem. Właśnie wtedy matka Pio wycofała się między drzewa, bo zaczęła rodzić.