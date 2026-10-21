Rzecznik rządu Adam Szłapka chwalił się ostatnio osiągnięciami w zakresie budowy zapory na granicy z Białorusią: – Za czasów Prawa i Sprawiedliwości to po prostu nie była zapora, bo ona nie była szczelna. Nam udało się uszczelnić i to do tego stopnia, że praktycznie w pierwszym kwartale tego roku nie doszło do żadnego nielegalnego przekroczenia – mówił. Podkreślał też osiągnięcia rządu w zakresie ograniczenia napływu migrantów. Bo za czasów PiS rozdawano wizy pracownicze na prawo i lewo, obrażając przy tym przyjezdnych. – Więc oni bardzo dużo mówili, mówili w sposób absolutnie obrzydliwy, bo to był hejt, to była nienawiść, to było szczucie na osoby innej narodowości. Ale de facto Polska była najszybciej przyjmującym migrantów krajem ze wszystkich państw Unii – poinformował rzecznik.