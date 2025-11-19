9 min. 42 sek.

Wartości ponad zyskiem? Ewa Ewart o „Do ostatniej kropli” i zrównoważonej przyszłości | OEES 2025

Wywiad z Ewą Ewart podczas 10. edycji Kongresu OEES. Rozmawiamy o jej znakomitym filmie „Do ostatniej kropli", który stawia trudne pytania o dramatyczny wpływ człowieka na środowisko. Dyskutujemy także o kierunku zmian w regulacjach unijnych w obszarze ESG i kluczowych wartościach, które zdaniem Ewy Ewart są fundamentem dla odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu w XXI wieku z poszanowaniem drugiego człowieka i środowiska.

