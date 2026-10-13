Bioróżnorodność odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu stabilnych i odpornych systemów żywnościowych. Kondycja ekosystemów, różnorodność gatunków, stan gleby czy dostępność wody są ze sobą ściśle powiązane i wpływają na odporność rolnictwa na zmiany środowiskowe i klimatyczne. Dlatego właśnie bioróżnorodność znalazła się w centrum trzeciej edycji programu #NestleDlaNauki. Jej uczestnicy będą poszukiwali praktycznych rozwiązań, które pozwolą skuteczniej monitorować stan różnorodności biologicznej, wspierać regenerację ekosystemów rolniczych, a także zwiększać świadomość konsumentów dotyczącą znaczenia bioróżnorodności dla przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego.

- Bioróżnorodność często postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat ochrony przyrody, podczas gdy ma ona bardzo konkretne znaczenie dla funkcjonowania rolnictwa i całego systemu żywnościowego. Zdrowa gleba, dostępność wody, różnorodność biologiczna ekosystemów rolniczych są ze sobą ściśle powiązane i mają bezpośredni wpływ na odporność gospodarstwa. Dlatego poświęcamy jej trzecią edycję #NestleDlaNauki. Chcemy wspólnie ze środowiskiem naukowym szukać rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej rozumieć zachodzące zmiany, lecz także skuteczniej je monitorować, mierzyć i lepiej zrozumieć, jakie działania mogą wzmacniać odporność gospodarstw rolnych, łancuchów dostaw i całego systemu żywnościowego – mówi dr Agata Kruszec, Sustainability Manager z Nestlé Polska.

Trzecia edycja #NestleDlaNauki kontynuuje podejście, w którym co roku podejmowane są tematy związane z kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego. Łączy je poszukiwanie praktycznych rozwiązań wypracowywanych we współpracy świata nauki i biznesu.

Nestlé angażuje się w działania na rzecz ochrony i regeneracji bioróżnorodności w całym łańcuchu wartości – od pozyskiwania surowców rolnych po procesy realizowane w zakładach. Firma angażuje się w ochronę ekosystemów, rozwój monitoringu bioróżnorodności i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Współpracuje także z rolnikami na rzecz upowszechniania praktyk rolnictwa regeneratywnego, które pomagają zwiększać odporność upraw i łańcuchów dostaw na zmiany klimatu.

Do 40 tys. zł na realizację własnego projektu badawczego

Wraz z rozpoczęciem III edycji #NestleDlaNauki rusza nabór do konkursu grantowego. Jego tegoroczny tematem jest: „Bioróżnorodność w rolnictwie: jak wspierać regenerację ekosystemów poprzez skuteczny monitoring, narzędzia pomiaru i edukowanie konsumentów?”

Do udziału zaproszeni są studenci studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie lub przez zespoły liczące maksymalnie cztery osoby, także reprezentujących różne kierunki i wydziały. W ramach programu dofinansowanie otrzymają co najmniej dwa najwyżej ocenione projekty badawcze. Wartość pojedynczego grantu może wynieść maksymalnie 40 tys. zł, a łączna pula środków przeznaczonych na konkurs to 80 tys. zł. Nabór wniosków potrwa od 12 października do 30 listopada 2026 r. Uczestnicy, których projekty otrzymają finansowanie, będą mieli trzy lata od przyznania grantu na realizację projektu i publikację wyników badań.

Konkurs ma wspierać oryginalne i obiecujące projekty zgodne z tematem III edycji, ale jego znaczenie wykracza poza samo finansowanie badań. Dla studentów i doktorantów udział w programie może być również okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu projektu badawczego oraz rozwijania kompetencji naukowych.

– Młodzi naukowcy mają pomysły i świeże spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dziś rolnictwo i system żywnościowy. Aby jednak mogli je rozwijać, potrzebują również warunków do przejścia od koncepcji do własnego projektu badawczego. Konkurs grantowy #NestleDlaNauki ma stworzyć właśnie taką możliwość. Grant to finansowanie badań, ale równie ważne jest doświadczenie całego procesu – od zdefiniowania problemu i przygotowania projektu, przez jego realizację, aż po publikację i przedstawienie wyników. Chcemy dawać młodym badaczom przestrzeń do rozwijania własnych koncepcji i sprawdzania, jak nauka może odpowiadać na realne wyzwania – mówi Blanka Mellova z Nestlé Polska.

#NestleDlaNauki jest platformą współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest wspieranie młodych naukowców w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i systemem żywnościowym. Jednym z głównych elementów programu jest konkurs grantowy, umożliwiający realizację własnych projektów badawczych. Program obejmuje również IDEATHON, podczas którego uczestnicy pracują nad rozwiązaniami odpowiadającymi na zagadnienia określone dla danej edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.nestledlanauki.pl.

O Nestlé

Nestlé jest jedną z wiodących firm sektora spożywczego w Polsce, z portfolio blisko 1600 produktów i prawie 70 marek, jest również pracodawcą dla ponad 6 tys. osób zatrudnionych w 8 lokalizacjach. W ciągu ostatnich 30 lat obecności na polskim rynku Nestlé stało się ważnym podmiotem zaangażowanym w rozwój i innowacyjność krajowej gospodarki oraz zaufanym partnerem dla lokalnych społeczności. Firma nieustannie się zmienia, kładąc nacisk na nową ofertę produktową, innowacje i zrównoważony rozwój. Z szacunkiem rozwija znane i lubiane polskie marki, takie jak WINIARY, BOBO FRUT i NAŁĘCZOWIANKA. Polskim konsumentom daje dostęp do uznanych międzynarodowych marek, jak: GERBER, GARDEN GOURMET, NESCAFÉ czy NESPRESSO. W ostatnich latach firma znacząco powiększyła swoje portfolio o suplementy diety, m.in.: VITAL PROTEINS, SOLGAR, co odzwierciedla kierunek jej rozwoju.

Nestlé Polska to firma oparta na wiedzy, troszcząca się o swoich pracowników, którzy mają wpływ i mogą wspólnie zmieniać przyszłość. Swoim pracownikom daje różnorodne możliwości rozwoju kariery w Polsce, jak i zagranicą w ramach jednej organizacji.

Nestlé wyzwala moc jedzenia, by podnosić jakość życia każdego z nas oraz przyszłych pokoleń.

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