13 min. 7 sek.

dr hab. inż. Adam Bartnicki: Jak działa Centrum Transferu Technologii na WAT

Ciągle prowadzimy ciągły monitoring dóbr intelektualnych, które powstają w Akademii o potencjale komercjalizacyjnym. Przedstawiamy biznesowi naszą propozycję, nasze portfolio. Z drugiej strony zainteresowane podmioty gospodarcze pytają nas, czy jesteśmy posiadaczami takiej czy innej technologii. Padają również pytania, czy jesteście w stanie nam opracować technologię lub też dostosować technologię, którą posiadacie do naszych wymogów. Czyli działamy bardzo szeroko, żeby zaktywizować współpracę między nauką a biznesem - mówi dr hab. inż. Adam Bartnicki, dyrektor Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej.

