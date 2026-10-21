Kluczowe wyzwania stojące przed polską gospodarką to transformacja energetyczna, demografia i sztuczna inteligencja.

W kontekście energii bardzo ważna jest cena, bo wiemy, jest ona u nas prawie dwukrotnie wyższa niż np. w USA. W obliczu wyzwań demograficznych powinniśmy pozyskiwać kompetentnych pracowników z zagranicy, co wiąże się dobrą, rozsądną polityką migracyjną. Z demografią związana jest też sztuczna inteligencja. Z jednej strony jest zbawieniem, bo zastąpi człowieka przy prostych pracach. Z drugiej strony zagrożeniem, co pokazuje chociażby to, co się dzieje w mediach społecznościowych – mówi prof. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej.

