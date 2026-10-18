Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Media lokalne mierzą się z coraz większymi wyzwaniami. Walczą też o uwagę odbiorców z mediami społecznościowymi i globalnymi platformami technologicznymi. To właśnie lokalne redakcje informują mieszkańców o sprawach ich najbliższego otoczenia, patrzą władzom na ręce i pomagają budować świadomą wspólnotę obywatelską.

Wśród najważniejszych wyzwań są dziś rozwój sztucznej inteligencji, zmieniające się modele funkcjonowania mediów oraz walka z dezinformacją. Dlatego tak ważne jest wspieranie regionalnych mediów i pomaganie im w dostosowaniu się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. O tych wyzwaniach będą rozmawiać uczestnicy III Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, który odbędzie się 28 października w Warszawie. Co ważne, to dziennikarze i uczestnicy poprzednich edycji w przedkongresowej ankiecie sami wskazali, które zagadnienia chcą omówić i które są w ich pracy najważniejsze.

– Dobre dziennikarstwo zaczyna się od uważności na to, co dzieje się wokół nas. Media lokalne pozwalają dostrzec sprawy ważne dla konkretnych społeczności, ale też dają mieszkańcom narzędzia do rozumienia rzeczywistości i rozliczania tych, którzy sprawują władzę. „Biały Kruk” przypomina, jak wiele wartościowych materiałów powstaje poza największymi redakcjami i jak ważną rolę odgrywają dziennikarze, którzy są blisko swoich odbiorców. Warto ich pracę dostrzegać i doceniać, szczególnie dziś, gdy media mierzą się z dezinformacją i gwałtownymi zmianami technologicznymi – mówi prof. Dariusz Kuźmina, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs, jakiego jeszcze nie było

Zainteresowanie konkursem „Biały Kruk” rośnie z roku na rok. Do pierwszej edycji zgłoszono 130 prac, natomiast w tym roku napłynęło ponad 180 zgłoszeń, z czego do konkursu zakwalifikowano 152 publikacje – to najwięcej spośród wszystkich edycji. Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali kończącej tegoroczny kongres. W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda „Młody talent dziennikarski”.

– Media lokalne to podstawa kontaktu, prasy, dziennikarzy i mediów elektronicznych. Pozwalają wnikać w to, co się dzieje na co dzień w zasięgu sąsiedzkim. To jest bardzo ważna część mediów w Polsce, często niedoceniana i niedostrzegana, ale ciągle przecież istniejąca. Ten konkurs jest okazją do porównania tego, co samemu się robi, z osiągnięciami innych – podkreśla dr Tomasz Miłkowski, przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i członek jury.

Samorząd Mazowsza stworzył przestrzeń dla konkursu, natomiast ocenę prac i wybór laureatów pozostawił ekspertom. W skład jury weszli uznani medioznawcy i doświadczeni dziennikarze, którzy czuwają nad wysokim poziomem merytorycznym konkursu – prof. Janusz Adamowski, Bogusław Chrabota, dr Tomasz Miłkowski, Filip Springer, Anna Banasik i Sławomir Majcher. Eksperci wybiorą najlepszy materiał informacyjny, felieton, reportaż, wywiad, a także audycję, materiał wideo, książkę lokalną i regionalną literaturę faktu. Nagroda trafi także do autora „Zdjęcia roku”. Zostaną też przyznane nagrody specjalne za publikacje dotyczące zdrowia, kultury, edukacji i historii.

Kongres o przyszłości mediów lokalnych

Dla wielu dziennikarzy równie ważny jak konkurs jest program kongresu. W tym roku dyskusje skupią się na wyzwaniach, z którymi mierzą się zarówno media, jak i władze czy mieszkańcy wszystkich regionów Polski.

Jeden z paneli dyskusyjnych będzie poświęcony nowemu modelowi funkcjonowania mediów lokalnych, budowaniu zasięgów, zdobywaniu zaufania odbiorców i zwiększaniu przychodów. Temat jest szczególnie aktualny w czasie, gdy znaczną część rynku reklamowego przejęły globalne firmy technologiczne. W debacie wezmą udział Patryk Ślęzak, członek zarządu Stowarzyszenia Mediów Lokalnych i współzałożyciel Klastra Mediów Lokalnych, Krzysztof Grodek, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Powiatowej”, Artur Iniarski, redaktor „Pulsu Ciechanowa”, oraz Mariusz Kozak, twórca popularnego profilu „Kozacka Warszawa”.

Dezinformacja i sztuczna inteligencja pod lupą

Jednym z najważniejszych tematów kongresu będzie dezinformacja, która stała się narzędziem wpływu na społeczeństwo i opinię publiczną. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak rozpoznawać manipulacje i jak budować odporność lokalnych społeczności na fałszywe przekazy. Zajęcia poprowadzą Paweł Nowacki, były zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” i właściciel agencji DigitalFlow.pl, oraz Jarosław Śliżewski, menedżer rynku mediów.

W programie znalazł się także warsztat „Prompt Non-Fiction. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy dziennikarskiej”. Poprowadzi go Paweł Szczyrek, projektant chatbotów i członek grupy roboczej ds. AI przy Ministerstwie Cyfryzacji.

– Zawód dziennikarza jest niezwykle wymagający. To nie tylko odpowiedzialność, ale i olbrzymia presja. Nie byłoby dziś silnej lokalnej demokracji bez mediów lokalnych i debaty publicznej, którą inspirują – zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Jestem pewien, że również w tym roku eksperci docenią niezależne, odważne i rzetelne dziennikarstwo – dodaje.

Patroni instytucjonalni III Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych i konkursu „Biały Kruk” to Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski. A patronami medialnymi są: „Rzeczpospolita”, Polskie Radio RDC, TVP3 Warszawa, Polska Agencja Prasowa, Serwis Samorządowy PAP.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego