„Z najgłębszym smutkiem przekazujemy informację o tragicznej śmierci uwielbianego autora, filantropa i zaangażowanego działacza na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami” - poinformował BBC przedstawiciel aktora Sean Reilly.

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RJ Mitte cierpiał na mózgowe porażenie dziecięce, tak jak bohater, którego grał w „Breaking Bad”

RJ Mitte zmarł w swoim domu w Brownsville, w Teksasie. Dokładna przyczyna śmierci nie została jak dotąd podana.

Aktor cierpiał na mózgowe porażenie dziecięce i wykorzystywał własne doświadczenia ze zmagania się z niepełnosprawnością wcielając się w rolę Waltera White'a Juniora, syna głównego bohatera serialu „Breaking Bad”, Waltera White'a. Za grę w serialu RJ Mitte otrzymał w 2014 roku nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych. Postać, w którą wcielał się Mitte cierpiała na poważniejszą postać porażenia dziecięcego - na ekranie widzimy jak Walter White Junior grany przez aktora porusza się używając kul, czego sam RJ na co dzień nie potrzebował.

Mitte dorastał w Luizjanie. Był nastolatkiem, gdy wziął udział w castingu do serialu „Breaking Bad”, po tym jak przeprowadził się do Los Angeles, gdzie karierę aktorską próbowała zrobić jego młodsza siostra. Po latach wspominał, że przed „Breaking Bad” brał udział w castingu reklamy społecznej, której celem była walka z zażywaniem metamfetaminy. Już po roli w „Breaking Bad” wspominał, że ten serial miał taki sam cel, ponieważ „nie skończył się dobrze dla nikogo”. „Breaking Bad” opowiada historię nauczyciela chemii, który po tym, jak dowiedział się, że cierpi na raka płuc, zaczął wytwarzać metamfetaminę, aby zdobyć pieniądze na zabezpieczenie finansowe swojej rodziny.

„Mitte wniósł autentyczność do roli i a swoją popularność wykorzystał do szerzenia wiedzy o niepełnosprawności i działania na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne” - czytamy w oświadczeniu przekazanym przez Reilly'ego BBC.

RJ Mitte był nie tylko aktorem, działał też na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami

Aktor stworzył też Fundację Mittego (The Mitte Foundation), by wspierać działania dobroczynne i inicjatywy, które „przeciwstawiają się stereotypom i służą większej reprezentacji osób z niepełnosprawnościami”.

Policja z Brownsville potwierdziła śmierć aktora w oświadczeniu przesłanym BBC. Z oświadczenia wynika, ze okoliczności śmierci będą dopiero wyjaśniane, ale nie ma podejrzenia, by przyczyniły się do niej osoby trzecie.

Agencję AP o śmierci aktora poinformowała Cyndi Hinojosa, sędzia pokoju w hrabstwie Cameron, w którym znajduje się Brownsville. Z jej oświadczenia wynika, że planowana jest sekcja zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci.

Zmarłego Mittego wspominali jego koledzy z planu z serialu „Breaking Bad”. Aaron Paul, który wcielił się w rolę Jessego Pinkmana, pomocnika i przyjaciela głównego bohatera, Waltera White'a, w oświadczeniu przekazanym mediom stwierdził: „RJ, kochałem cię, przyjacielu. Będzie ciebie brakowało”. Dean Norris, który grał w serialu wujka postaci kreowanej przez Mittego, Hanka Schradera stwierdził, że choć „RJ nie grał jego syna, to zawsze opiekował się nim jak dzieckiem na planie”.