6 min. 39 sek.

Najem samochodów dobrze się przyjął na rynku

Leasing pozostaje popularny wśród firm, bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też leasing konsumencki. Po leasingu z wysoką wartością wykupu najem miał przetarte pole i dość dobrze się przyjął. Jest to o wiele prostsze rozwiązanie: klient de facto płaci abonament za mobilność. Za stałą ratę miesięczną uzyskuje finansowanie, ubezpieczenie, naprawy, a w niektórych wersjach także serwis oponiarski. To bardzo ciekawa forma finansowania np. samochodu elektrycznego. Obniża też barierę wejścia, bo my, jako finansujący, bierzemy na siebie ryzyko wartości końcowej samochodu – mówi Jarosław Stepaniuk, członek zarządu Volkswagen Financial Services Polska.

