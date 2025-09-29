9 min. 23 sek.

Niezmiennie przewagą konkurencyjną Goodyear jest innowacja

Ta innowacja przejawia się w wielu obszarach, ponieważ dotyczy nie tylko produktu, ale także modeli biznesowych, które stosujemy, aby generować przychody i zyski. Modele te wykraczają poza sam produkt. Budujemy silny biznes usługowy – przede wszystkim dla flot, czyli firm leasingowych posiadających w Polsce tysiące pojazdów, ale również dla przemysłu transportowego. Oczywiście wszystko to jest ściśle powiązane z naszym głównym produktem, którym jest opona – mówi Jacek Pryczek, prezes Goodyear Polska.

