9 min. 23 sek.
Niezmiennie przewagą konkurencyjną Goodyear jest innowacja
Ta innowacja przejawia się w wielu obszarach, ponieważ dotyczy nie tylko produktu, ale także modeli biznesowych, które stosujemy, aby generować przychody i zyski. Modele te wykraczają poza sam produkt. Budujemy silny biznes usługowy – przede wszystkim dla flot, czyli firm leasingowych posiadających w Polsce tysiące pojazdów, ale również dla przemysłu transportowego. Oczywiście wszystko to jest ściśle powiązane z naszym głównym produktem, którym jest opona – mówi Jacek Pryczek, prezes Goodyear Polska.
Aktualizacja:
01.10.2025 12:55
Publikacja:
29.09.2025 12:19