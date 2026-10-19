Przywódca Ukrainy poinformował w poniedziałek o opóźnieniach w dostawach kluczowego sprzętu wojskowego z USA.

Reklama Reklama

„Minister obrony Ukrainy, minister spraw zagranicznych oraz zespół Biura Prezydenta otrzymali pilne zadania dotyczące kontaktów z partnerami, którzy mogą jak najszybciej wesprzeć naszą obronę powietrzną. Istnieją uzgodnienia polityczne, które nie zostały zrealizowane na szczeblu roboczym. Dochodzi również do opóźnień w dostawach niektórych rodzajów niezbędnego wyposażenia na szczeblu Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych” – przekazał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Ukraiński prezydent zaplanował na poniedziałkowy wieczór kolejną naradę. Jej uczestnicy mają podsumować rezultaty rozmów przeprowadzonych w ciągu dnia z zagranicznymi partnerami. Zełenski zaznaczył, że oczekuje konkretnych efektów tych działań.

Ukraina ostrzega przed skutkami niedoboru pocisków

O problemach z pozyskiwaniem uzbrojenia mówił również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Jego zdaniem Rosja kontynuuje działania wojenne w oparciu o wyrachowane kalkulacje, a Kreml otrzymał powody, by wierzyć, że może osiągnąć swoje cele.

„Może odrzucać działania na rzecz deeskalacji, nadal wystrzeliwać pociski balistyczne, a jednocześnie korzystać z łagodzenia sankcji lub opóźnień we wprowadzaniu ograniczeń gospodarczych. Tymczasem Ukraina napotyka na przeszkody w pozyskiwaniu pocisków przechwytujących, niezbędnych do ochrony ludności cywilnej. Decyzje te mają bezpośrednie konsekwencje w terenie” – poinformował szef dyplomacji na platformie X.

Według ministra możliwości Moskwy w prowadzeniu wojny zależą zarówno od dostępnych jej zasobów, jak i od skuteczności ukraińskiej obrony przeciwrakietowej. Dlatego za priorytet uznał ograniczenie rosyjskich dochodów wykorzystywanych do finansowania działań wojennych oraz zapewnienie Ukrainie regularnych dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków zdolnych do zwalczania rakiet balistycznych.

Wołodymyr Zełenski mówi o warunkach wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie

W niedzielnym wywiadzie dla agencji Bloomberg Zełenski stwierdził, że działania administracji prezydenta USA Donalda Trumpa mają, w jego ocenie, skłonić Ukrainę do kapitulacji. Zadeklarował jednocześnie, że ukraińskie siły mogą zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie w zamian za zwiększenie dostaw pocisków do amerykańskich systemów Patriot.

Ukraiński prezydent zaznaczył również, że Stany Zjednoczone opóźniają przekazywanie pocisków przechwytujących wykorzystywanych przez systemy Patriot do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych.

Stany Zjednoczone dostarczają obecnie Ukrainie zaledwie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie, czyli około jednej czwartej liczby dostarczanej za administracji Joego Bidena. Za prezydentury Trumpa Amerykanie sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je bezpłatnie w ramach pomocy wojskowej.

Brytyjski „Daily Telegraph” ocenił w poniedziałek, że „kraje europejskie muszą się zmobilizować i wypełnić lukę po USA”. Dziennik przekonuje, że Europa ma „gotową broń, którą może i powinna wykorzystać” – przejęcie zamrożonych w UE aktywów państwowych Rosji. Gazeta podkreśliła, że te pieniądze pozwoliłyby ukraińskiej armii np. na zakup pocisków przechwytujących, których obecny niedobór pozwala Rosji na niemal bezkarne atakowanie Ukrainy.