Co ciekawe, Karola Nawrockiego do takiej obstrukcji zachęca trochę sam premier Donald Tusk, który przed wylotem do Indii stwierdził, że „chciałby odpowiedzieć z czystym sumieniem”, iż prezydent nie złamie konstytucji, ale tego powiedzieć jednak nie zamierza, co można odebrać jako zawoalowaną formę rzuconego wyzwania: „No, tego to już chyba nawet ty nie zrobisz...”.

Gdy takie słowa padają między dwoma młodymi mężczyznami, często odpowiedzią jest: „Tak? No, to patrz”, czemu często towarzyszy prośba skierowana do kolegi o potrzymanie popularnego napoju wyskokowego. Ale w tym wypadku mówimy jednak o premierze i prezydencie 20. gospodarki świata, a jednocześnie kraju przyfrontowego, który – według słów premiera – funkcjonuje w czasach przedwojennych. Więc pozostaje mieć nadzieję, że poziom dojrzałości jest w tej sytuacji nieco wyższy.