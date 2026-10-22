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Artur Bartkiewicz: Nominacja dla Domańskiego, czyli pojedynek na „potrzymaj mi piwo”

„Powoła, nie powoła?” – nowa wersja słynnego „wejdą, nie wejdą?” od dwóch dni rozpala polityczne emocje w Polsce. Przy czym najwięcej o sytuacji, w której się znaleźliśmy, świadczy to, że w ogóle zastanawiamy się, czy prezydent zdecyduje się na totalną obstrukcję, jaką byłoby odmówienie premierowi kształtowania składu rządu i powołania Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera.

Publikacja: 22.10.2026 14:30

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Donald Tusk i Andrzej Domański

Donald Tusk i Andrzej Domański

Foto: PAP

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Artur Bartkiewicz

Co ciekawe, Karola Nawrockiego do takiej obstrukcji zachęca trochę sam premier Donald Tusk, który przed wylotem do Indii stwierdził, że „chciałby odpowiedzieć z czystym sumieniem”, iż prezydent nie złamie konstytucji, ale tego powiedzieć jednak nie zamierza, co można odebrać jako zawoalowaną formę rzuconego wyzwania: „No, tego to już chyba nawet ty nie zrobisz...”.

Gdy takie słowa padają między dwoma młodymi mężczyznami, często odpowiedzią jest: „Tak? No, to patrz”, czemu często towarzyszy prośba skierowana do kolegi o potrzymanie popularnego napoju wyskokowego. Ale w tym wypadku mówimy jednak o premierze i prezydencie 20. gospodarki świata, a jednocześnie kraju przyfrontowego, który – według słów premiera – funkcjonuje w czasach przedwojennych. Więc pozostaje mieć nadzieję, że poziom dojrzałości jest w tej sytuacji nieco wyższy.

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