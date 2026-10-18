Donald Trump poinformował w niedzielę w serwisie Truth Social, że na miejscu powstałego w latach 20. XX wieku East Potomac Golf Links powstanie obiekt o światowym standardzie, przystosowany do organizacji prestiżowych zawodów golfowych, w tym U.S. Open. Amerykański prezydent przekazał, że projekt został już przygotowany i zapewnił, że gotowy kompleks ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

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Trump krytycznie ocenił obecny stan East Potomac Golf Links. Według niego pole jest „stare, zniszczone, zaniedbane i nie nadaje się już do dalszego użytku”. „Kiedy East Potomac Golf Links zostało pierwotnie wybudowane, słynęło z braku drzew, dzięki czemu można było podziwiać panoramę Waszyngtonu. Dziś teren jest całkowicie zarośnięty, zaniedbany, niefunkcjonalny i niebezpieczny” – podkreślił prezydent.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na 15 listopada. Od tego dnia pole nie będzie dostępne dla graczy. Zgodnie z zapowiedzią Trumpa modernizacja potrwa około 15 miesięcy.

Prezydent już w czerwcu informował o zamiarze stworzenia w stolicy USA „jednego z najwspanialszych pól golfowych na świecie”. Jak zwracają uwagę media, nadal nie wiadomo jednak, ile będzie kosztować inwestycja ani z jakich środków zostanie sfinansowana. Za projekt odpowiada Tom Fazio, architekt znany z realizacji kilku pól golfowych należących do Trumpa.

Donald Trump przebuduje pole golfowe w Waszyngtonie. Spór o wycinkę drzew

W niedzielnym wpisie prezydent nie odniósł się do toczącego się postępowania sądowego dotyczącego działań na terenie pola golfowego. W zeszły weekend pracownicy Służby Parków Narodowych wycięli tam ponad 400 drzew. Przedstawiciele władz utrzymywali, że prace nie były związane z planowaną przez Trumpa przebudową.

W ubiegłym tygodniu sędzia nakazała wstrzymanie wycinki co najmniej do 26 października. Skrytykowała również administrację za to, że nie poinformowała wcześniej sądu i organizacji zajmujących się ochroną zabytków o prowadzonych działaniach. Organizacje te zaskarżyły plany władz, próbując zablokować realizację projektu.

Democracy Forward, organizacja reprezentująca stronę kwestionującą inwestycję, zwróciła uwagę, że pole golfowe jest częścią parku narodowego i terenu rekreacyjnego przeznaczonego do powszechnego użytku – podała agencja Associated Press.

„Projekt, do którego realizacji dąży Trump, zakłada zamknięcie lub likwidację dróg i ścieżek wykorzystywanych przez wielu lokalnych mieszkańców do jazdy na rowerze i spacerów – niewątpliwie po to, by przekształcić ten teren w kolejne ekskluzywne miejsce spotkań dla jego bogatych i wpływowych przyjaciół” – stwierdził kongresmen Demokratów Don Beyer.

Kolejne zmiany w stolicy USA. Sala balowa, łuk triumfalny i pole golfowe

Przebudowa East Potomac Golf Links to następny projekt realizowany z inicjatywy Trumpa, który zmienia przestrzeń publiczną Waszyngtonu. W pobliżu Białego Domu trwa budowa sali balowej, powstającej w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła rezydencji prezydenckiej.

Wśród planowanych przedsięwzięć znajduje się także budowa łuku triumfalnego. Plany amerykańskiego prezydenta dotyczące przebudowy stolicy wzbudzają coraz większe kontrowersje i wzbudzają dyskusje o sposobie zagospodarowania publicznych terenów.