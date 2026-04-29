428 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce – świadczenia osłonowe”

427 Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

426 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Karola Litewki

425 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel

424 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne

423 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel

422 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw