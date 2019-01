Malta wpuści statki z imigrantami

Malta zezwoli pływającym od kilkunastu dni po Morzu Śródziemnym statkom, na których znajduje się 49 imigrantów, na zawinięcie do jej portów.

Jak pisze Reuters, poinformował o tym premier Malty Joseph Muscat, który dodał również, że migranci zostaną przyjęci przez osiem państw Unii Europejskiej.

Należący do niemieckiej organizacji humanitarnej Statek Sea-Watch 3, 22 grudnia uratował 32 imigrantów, którzy próbowali przedostać się do Europy na łodzi, której groziło zatonięcie. Tydzień później niemiecka jednostka Sea-Eye ocaliła kolejnych 17 imigrantów. Statki od tamtej pory pływały w pobliżu maltańskich wód terytorialnych. Ich przyjęcia do swoich portów odmówiły Malta, Włochy i inne państwa Unii Europejskiej. Argumentowały to względami bezpieczeństwa.

Premier Malty nie podał jeszcze, do jakich państw mieliby zostać rozesłani migranci ze jednostek Sea-Watch 3 i Sea-Eye.