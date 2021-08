Prowokacje Zachodu czy walka o własne języki

Kilka incydentów w ciągu kilkunastu dni w Kazachstanie, Kirgizji i Uzbekistanie doprowadziło do interwencji rosyjskiego MSZ. Eksperci uważają jednak, że są one nieuchronne, bo miejscowe narodowości coraz mocniej domagają się przestrzegania swych praw językowych.

Niepokój rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa wywołała na przykład burda, jaką nietrzeźwy Kirgiz urządził kasjerowi w centrum handlowym za to, że ten rozmawiał z nim po rosyjsku. Znacznie poważniej wyglądał incydent w Uzbekistanie, gdzie miejscowy dziennikarz zażądał na konferencji prasowej od przedstawicielki opozycyjnej Narodowo-Demokratycznej Partii Uzbekistanu (nota bene Rosjanki), by ta albo mówiła po uzbecku, albo skorzystała z tłumacza.

W rozmowach telefonicznych Ławrow domagał się od szefów dyplomacji państw Azji Środkowej „odpowiedniej reakcji". Za to deputowani rządzącej Jednej Rosji złożyli w parlamencie projekt ustawy zakazującej wjazdu do kraju „rusofobom". Wszyscy przyjęli to za odpowiedź władzom państw Azji Środkowej, choć dokument zawiera też zakaz wjazdu dla osób, które „poniżają pamięć o obrońcach Ojczyzny lub weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bezczeszczą symbole wojskowej sławy Rosji, niszczą groby wojskowe, pomniki, tablice pamiątkowe, obeliski i inne upamiętnienia o ofiarach obrony Ojczyzny, rozpowszechniają kłamliwe świadectwa o działalności ZSRS w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej".