Tropem pisarzy

Dla wnikliwych czytelników ważne jest nie tylko, co autorzy piszą, ale też jak żyją. Wiele cennych informacji na ten temat dostarczają „Domy pisarzy" Marzeny Mróz-Bajon.

Autorka wyjaśnia we wstępie: „Od kilkunastu lat jestem w drodze, żeby zobaczyć widok z okna domu, w którym urodził się Czesław Miłosz, przekonać się na własne oczy, jak wysoka była stodoła, w której William Faulkner pisał swoje powieści zaopatrzony w butelkę burbona, ujrzeć popołudniowe promienie słońca w mieszkaniu Konstandinosa Kawafisa w Aleksandrii". W książce zgromadziła 17 tuzów literatury m.in. Michaiła Bułhakowa, Oscara Wilde'a, Tomasza Manna, Sławomira Mrożka, Matsuo Basho, Rabindranatha Tagore czy Marię Vargasa Llosę. Każda postać wymaga podróży do krajów, w których tworzyli.

„Jedno było dla mnie jasne od samego początku: bez tej podróży książka by nie powstała" – pisze autorka o drodze do Macondo śladami Gabriela Garcii Marqueza. „Dla każdego, kto przeczytał »Sto lat samotności«, wizyta w domu rodzinnym pisarza nie będzie zaskoczeniem. Stanęłam na dziedzińcu i już wiedziałam, że doskonale znam to miejsce" – zanotowała Mróz-Bajon. W ...

