Francja przygotowała się na kolejną falę protestów. Po ubiegłotygodniowych zamieszkach i aktach grabieży władze zmobilizowały na sobotę 70 tys. policjantów. Służbom przekazano do dyspozycji m.in. śmigłowce, pojazdy opancerzone i armatki wodne.

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Protesty we Francji. Setki tysięcy demonstrantów na ulicach

W sobotę we Francji odbyły się kolejne masowe demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia i pogłębiającym się nierównościom społecznym. Protesty zorganizowano tydzień po gwałtownych zamieszkach, podczas których w Paryżu i innych miastach dochodziło do grabieży, niszczenia sklepów oraz starć z policją.

Tym razem francuskie władze zdecydowały się na znaczne zwiększenie obecności służb bezpieczeństwa. Choć w kilku miastach ponownie doszło do konfrontacji demonstrantów z funkcjonariuszami, skala przemocy była dużo mniejsza niż wcześniej.

Według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sobotnich protestach uczestniczyło około 410 tys. osób. Związki zawodowe twierdzą jednak, że frekwencja była dwukrotnie wyższa. W samym Paryżu – zgodnie z szacunkami policji – na ulice wyszło około 110 tys. demonstrantów.

Uczestnicy paryskiego marszu nieśli flagi i skandowali hasła wymierzone we władze. Wśród nich pojawiały się okrzyki: „Precz z państwem, policją i faszystami”.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych

Większość sobotniej demonstracji w Paryżu przebiegła spokojnie. Dopiero pod koniec protestów doszło do konfrontacji między funkcjonariuszami a niewielkimi grupami zamaskowanych ludzi. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, próbując rozproszyć uczestników zajść.

Sytuacja była jednak znacznie spokojniejsza niż podczas protestów z poprzedniej soboty. Wówczas w stolicy dochodziło do licznych grabieży i aktów wandalizmu, a uczestnicy zamieszek niszczyli sklepy oraz inne obiekty.

W Nicei, na południu Francji, doszło do starć między demonstrantami i zwolennikami skrajnej prawicy. Trzy osoby zostały ranne. Prefektura poinformowała o zatrzymaniu 11 osób.

Do poważniejszych konfrontacji doszło także w Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji. Grupy demonstrantów przeciągały na jezdnię duże metalowe płyty, blokując ruch uliczny, podpalały pojemniki na śmieci oraz rzucały kamieniami i butelkami w policjantów wyposażonych w sprzęt do tłumienia zamieszek. Mer Benoit Payan informował po godz. 18, że manifestacja przebiegła spokojnie i „miliony Marsylczyków mogły demonstrować spokojnie”. Dodał, że liczba policjantów była w sobotę odpowiednia do sytuacji. - Nie chcemy już widzieć tego, co w poprzednim tygodniu – podkreślił Payan.

W Limoges, gdzie przed tygodniem podczas zamieszek podpalono ratusz, mimo zakazu zgromadziło się około 4 tys. osób, w tym wielu młodych ludzi.

24 października starcia wybuchły również w Lyonie, Bordeaux, Tuluzie, Grenoble, Rennes i Strasburgu.

Francja zmobilizowała 70 tys. funkcjonariuszy. W sobotę zatrzymano 135 osób

W związku z protestami zaplanowanymi na 24 października francuskie władze skierowały do zabezpieczenia demonstracji 70 tys. policjantów, czyli o 10 tys. więcej niż tydzień wcześniej. Decyzję podjęto po tym, jak przedstawiciele władz przyznali, że podczas zamieszek z 17 października nie doszacowali skali zagrożenia.

– Musimy reagować niezwykle, niezwykle szybko – powiedział dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez. Szef resortu oskarżył skrajnie lewicowych aktywistów oraz grupy przestępcze o próby wywoływania przemocy podczas demonstracji.

Jak poinformował Nuñez, do wczesnych godzin popołudniowych w sobotę 24 października w całym kraju zatrzymano 135 osób. Wiele zatrzymań nastąpiło w wyniku prewencyjnych kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy.

Według ministra podczas przeszukań znaleziono między innymi fajerwerki oraz inne przedmioty, które mogły zostać wykorzystane jako broń.

Paryż przygotował się na powtórkę zamieszek z 17 października. Zamknięto Luwr i ponad 20 stacji metra

Przed sobotnimi demonstracjami władze Paryża podjęły szereg działań mających zapobiec powtórce wydarzeń z poprzedniego weekendu. W obawie przed kolejną falą przemocy właściciele paryskich sklepów zabezpieczali witryny płytami, a organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelowały do sprzedawców o pozostawienie placówek zamkniętych 24 października. Tego dnia w stolicy zamknięto również ponad 20 stacji metra, a liczne instytucje kulturalne zawiesiły działalność.

Ze względów bezpieczeństwa w sobotę nie można było zwiedzać także jednych z najbardziej znanych instytucji kulturalnych francuskiej stolicy, w tym Luwru, Musée d'Orsay oraz Opery Paryskiej. Decyzja ta wywołała rozczarowanie wśród turystów.

Obecna fala niepokojów społecznych rozpoczęła się we wrześniu od niewielkich demonstracji uczniowskich na przedmieściach Paryża. Ich uczestnicy protestowali przeciwko warunkom panującym w szkołach. Z czasem demonstracje przerodziły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec sytuacji gospodarczej we Francji. Protesty zaczęły również inspirować mieszkańców sąsiednich państw.