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Tragiczne wydarzenia w szkołach wywołały falę komentarzy o młodym pokoleniu, jego „braku wychowania” i „nagle” rosnącej agresji. Zdaniem Estery Flieger problemem jest sposób, w jaki media relacjonują takie wydarzenia. – Dziennikarze przyłożyli rękę do pogłębiania paniki – zauważa dziennikarka. Zamiast pomagać odbiorcom oddzielać fakty od plotek, redakcje często podsycały niepokój.
Flieger zwraca uwagę, że debata publiczna działa według logiki chwilowych mód. Po tragicznym wydarzeniu wszyscy pytają o dzieci, szkołę i bezpieczeństwo, ale zainteresowanie szybko znika. Tymczasem problemy zdrowia psychicznego młodzieży, ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej i trudności w funkcjonowaniu szkolnych systemów wsparcia nie pojawiły się nagle. Pytanie brzmi, dlaczego tak trudno utrzymać uwagę na problemach, które wymagają długofalowych rozwiązań.
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