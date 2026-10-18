Tragiczne wydarzenia w szkołach wywołały falę komentarzy o młodym pokoleniu, jego „braku wychowania” i „nagle” rosnącej agresji. Zdaniem Estery Flieger problemem jest sposób, w jaki media relacjonują takie wydarzenia. – Dziennikarze przyłożyli rękę do pogłębiania paniki – zauważa dziennikarka. Zamiast pomagać odbiorcom oddzielać fakty od plotek, redakcje często podsycały niepokój.

Flieger zwraca uwagę, że debata publiczna działa według logiki chwilowych mód. Po tragicznym wydarzeniu wszyscy pytają o dzieci, szkołę i bezpieczeństwo, ale zainteresowanie szybko znika. Tymczasem problemy zdrowia psychicznego młodzieży, ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej i trudności w funkcjonowaniu szkolnych systemów wsparcia nie pojawiły się nagle. Pytanie brzmi, dlaczego tak trudno utrzymać uwagę na problemach, które wymagają długofalowych rozwiązań.