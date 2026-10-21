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Leszek Kieliszewski: Raport mniejszości ocenia ryzyko recydywy

Pisząc ponad rok temu o dysfunkcjonalności amerykańskiego sądownictwa miałem nadzieję, że wyciągniemy wnioski z cudzych błędów.

Publikacja: 21.10.2026 05:20

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Leszek Kieliszewski: Raport mniejszości ocenia ryzyko recydywy

Leszek Kieliszewski: Raport mniejszości ocenia ryzyko recydywy

Foto: Adobe Stock

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Leszek Kieliszewski

Pogłębiony System Oceny Ryzyka Recydywy (w skrócie PSORR) ma wspomagać sędziów penitencjarnych w ocenie, czy skazany zasłużył na warunkowe zwolnienie lub przerwę w wykonaniu kary. W przypadku każdego skazanego ryzyko nie jest mniejsze niż 20 proc. – tak zbudowany jest algorytm, którego nikt nie zna.

Okazuje się zatem, że prawdopodobieństwo określenia powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie szanse na przedterminowe zwolnienie, są rozstrzygane w oparciu o narzędzia, których zasad działania nikt nie zna. Zupełnie jak w „Raporcie mniejszości” Stevena Spielberga, w którym trójka mediów przewidywała przyszłe przestępstwa, a ich niedoszłych sprawców aresztowano i hibernowano.

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