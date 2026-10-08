Potrzeba nowych mechanizmów wsparcia dla polskiego przemysłu

Zabiegamy w Komisji Europejskiej, aby uwzględniła ona w swojej legislacji potrzeby naszego przemysłu. System ETS z punktu widzenia polskiego przemysłu czy ciepłownictwa nie pozwala się nam transformować – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii są Konrad Wojnarowski.



Wiceminister energii wskazał, że nadal większość ciepłowni w Polsce oparta jest na węglu obłożonym ETS. – Jednocześnie muszą one (ciepłownie –red.) inwestować w nowe technologie. Potrzebujemy natychmiastowych programów pomocowych dot. cen energii w Polsce. Jednym z takich mechanizmów jest przyjęty przez rząd system wsparcia dla firm energochłonnych w ramach mechanizmu CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework) – podkreśla Konrad Wojnarowski.

