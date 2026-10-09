Transformacja to klucz do bezpieczeństwa i szansa dla gospodarki

Transformacja zwiększa bezpieczeństwo Polski, bo uniezależnia kraj od zewnętrznych dostawców surowców energetycznych. Wzmożone inwestycje to również szansa dla lokalnych firm, które mogą liczyć na intratne zlecenia - mówił w studio "Rz" Marcin Laskowski, wiceprezes PGE. - Informujemy z wyprzedzeniem rynek o naszych potrzebach, możliwościach, by firmy miały szansę przygotować się do pozyskiwania zleceń – mówił wiceprezes. Taka polityka przynosi rezultaty, udział krajowych wykonawców rośnie.

