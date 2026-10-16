Program ma pomóc w przygotowaniu młodego pokolenia na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.

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Państwo zacznie oszczędzać na emeryturę dzieci

Zgodnie z przyjętym przez Bundestag projektem państwo będzie przekazywać 10 euro miesięcznie na specjalne konto emerytalne każdego dziecka w wieku od 6 do 18 lat. Ustawa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Bundesrat, czyli izbę reprezentującą kraje związkowe Niemiec.

Z wyliczeń przywoływanych przez niemieckie media wynika, że do ukończenia 65. roku życia wartość zgromadzonych składek może wynieść około 57 tys. euro. Rodzice będą mogli dodatkowo zasilać konta swoich dzieci kwotą do 570 euro miesięcznie. Tę ostatnią opcję podkreślają krytycy programu, według których dodatkowe wpłaty rodziców mogą zwiększyć różnice majątkowe między przyszłymi emerytami.

Rząd mówi o historycznej decyzji, opozycja ostrzega przed nierównościami

Przedstawiciele współrządzących chadeków i socjaldemokratów uznali przyjęcie programu za ważny krok w kierunku zabezpieczenia finansowej przyszłości młodego pokolenia. Michael Thews z SPD ocenił, że rozwiązanie pomoże wielu osobom zgromadzić oszczędności emerytalne. Z kolei Fritz Güntzler, rzecznik CDU/CSU ds. finansowych, podkreślił, że program może również przybliżyć młodym ludziom zasady funkcjonowania rynków kapitałowych.

Opozycja zwraca jednak uwagę, że możliwości dodatkowego oszczędzania będą zależeć od sytuacji finansowej rodziców. Stefan Schmidt z Partii Zielonych określił proponowane rozwiązanie jako system dwóch prędkości. Jak argumentował, dzieci, których rodzice będą regularnie wpłacać dodatkowe pieniądze, zgromadzą znacznie większy kapitał niż ich rówieśnicy korzystający wyłącznie z państwowych wpłat.

Niemcy szukają odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa

Program jest elementem szerszych działań niemieckiego rządu, który próbuje przygotować system emerytalny na skutki zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa zwiększa presję na publiczne finanse i rodzi pytania o wysokość przyszłych świadczeń.

Powszechny wiek emerytalny w Niemczech wynosi docelowo 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Nowy program ma zachęcać do długoterminowego gromadzenia kapitału, zanim młodzi ludzie wejdą na rynek pracy. Na razie nie jest jednak przesądzone, kiedy rozwiązanie zacznie obowiązywać — konieczne jest jeszcze zatwierdzenie ustawy przez Bundesrat.