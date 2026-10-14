Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została południowoafrykańska obrończyni praw człowieka Navi Pillay. Słuszna decyzja Komitetu Noblowskiego?

To bardzo ważna decyzja, bo Pillay od wielu lat zajmowała się obroną praw człowieka na arenie międzynarodowej, ale też pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Wiele zrobiła, walcząc z apartheidem. Bez wątpienia zasłużyła na tę nagrodę. Nie jest osobą młodą, a mimo to nadal jest bardzo aktywna. Jej przykład motywuje. Patrząc na nią, myślę, że jeszcze z dwadzieścia lat muszę popracować. Dobrze, że wspierani są ludzie walczący o sprawiedliwość. Wszystkim nam zależy na tym, by świat był bardziej sprawiedliwy. Zbrodniarze, którzy rozpętują wojny, w których giną tysiące ludzi, powinni zostać ukarani. Patrząc na wojnę w Ukrainie, przypominam sobie procesy norymberskie. Kiedyś muszą się powtórzyć.