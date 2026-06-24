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Tomasz Terlikowski o antyukraińskiej gorączce i polskiej racji stanu. „Pytają, czy ja także nie jestem Ukraińcem”

Polska potrzebuje politycznego realizmu, który zastąpi kulturę politycznego sentymentalizmu. Rosjanie na tej emocji grają aż nadto dobrze.

Publikacja: 24.06.2026 15:11

Celem polskiej dyplomacji była zmiana nazwy ukraińskiej jednostki. I to się Karolowi Nawrockiemu nie

Celem polskiej dyplomacji była zmiana nazwy ukraińskiej jednostki. I to się Karolowi Nawrockiemu nie udało

Foto: REUTERS

Tomasz Terlikowski

Ujawnianie i poszukiwanie Ukraińców trwa. Janusz Kowalski postuluje ich deportacje, a inni politycy prawicy rozważają, jak ograniczyć ich prawo do polskiego obywatelstwa. Kolejni czytelnicy i słuchacze pytają też mnie (bo nie podoba im się moje stanowisko w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu), czy przypadkiem ja także „nie jestem Ukraińcem”, bo przecież nie myślę „odpowiednio po polsku”. Żartobliwie mógłbym odpowiedzieć analogicznym pytaniem, czy autorzy owych kwestii przypadkiem nie mają rosyjskiego pochodzenia, bo ich pytanie sugeruje, że istnieje jeden odpowiedni model myślenia, który ma charakteryzować osobę prawdziwie wierną narodowej tożsamości. Polskość zawsze była (i pozostaje) przestrzenią wolności, a nie podporządkowywania się jednej dominującej opinii.

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