Graham Masterton: Modele AI trenowały się na moich książkach bez zgody

Sztuczna inteligencja może z czasem stać się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem i bez wątpienia będzie odgrywać coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia. Nie wierzę jednak w to, by była w stanie odtworzyć ten szczególny impuls twórczy, który pozwala pisarzowi spojrzeć na świat w nowy sposób i przekształcić tę wizję w coś naprawdę oryginalnego - mówi Graham Masterton, pisarz, autor horrorów i kryminałów.

