Graham Masterton: Modele AI trenowały się na moich książkach bez zgody
Sztuczna inteligencja może z czasem stać się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem i bez wątpienia będzie odgrywać coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia. Nie wierzę jednak w to, by była w stanie odtworzyć ten szczególny impuls twórczy, który pozwala pisarzowi spojrzeć na świat w nowy sposób i przekształcić tę wizję w coś naprawdę oryginalnego - mówi Graham Masterton, pisarz, autor horrorów i kryminałów.
Polska posiada niezwykle bogatą tradycję pełną demonów, duchów i nadprzyrodzonych istot – mówi Graham Masterton, na zdjęciu wraz z Karoliną Mogielską, pisarką, psycholog, z którą współpracuje od 2021 r. Obecnie pracują nad książką o słowiańskich mitach
Jest pan jednym z niewielu zagranicznych autorów horroru, którzy w Polsce osiągnęli niemal status kultowy. Jak wyjaśnia pan tę wyjątkową więź z polskimi czytelnikami?
Myślę, że są ku temu dwa główne powody. Po pierwsze, byłem jednym z pierwszych zachodnich autorów horrorów publikowanych w Polsce po upadku komunizmu. „Manitou” ukazało się w momencie ogromnych przemian kulturowych, kiedy polscy czytelnicy nagle zyskali dostęp do literatury, która wcześniej była trudna do zdobycia lub wręcz niedostępna. Miałem szczęście pojawić się we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
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